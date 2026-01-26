Terjed a pusztító tűz: több ezer otthont evakuáltak, figyelmeztetés van érvényben

Ausztrália Victoria államában több mint ezer otthont kellett evakuálni, miután az erdőtűz gyorsan elterjedt a térségben. A hatóságok továbbra is küzdenek a lángokkal, és attól tartanak, hogy a keddi hőhullám, valamint az előre jelzett északi szél miatt az Otways térségében pusztító tűz egészen Lorne városáig terjedhet.

Több ezer otthont evakuáltak az ausztrál erdőtüzek miatt / Illusztráció: AFP

A Gellibrandben élő Rob Murphy elmondta:

A tűz nagyon közel van a birtokunkhoz, és a szél irányától függően valószínűleg hatással lesz a farmunkra is. Jelenleg úgy tűnik, hogy a ház rendben van, de ki tudja, mit hoz a holnap.

A hatóságok több területen is arra kérték az embereket, hogy hagyják el otthonaikat. Szombat délutánra a tűz Gellibrand, Kawarren, Beech Forest, Forrest, Barongarook, valamint az Otways Nemzeti Park környező területeire is átterjedhet.

Nem mindenki evakuált otthonából

Murphy szerint bár a legtöbben elhagyták otthonukat, néhányan a védekezésre készülnek a sűrű füsttel borított térségekben.

A kocsmában most elsősorban segítünk az embereknek: gondoskodunk róla, hogy mindenkinek legyen egy hűsítő itala, hogy tudják, hová menjenek, és hogy a helyiek kapcsolatban maradjanak egymással.

Reegan Key, az állami ellenőrző központ szóvivője hétfőn elmondta, hogy eddig körülbelül 9400 hektár terület égett le. A tűz oltásán több mint 300 tűzoltó és több repülőgép dolgozik, de az erős szelek és a magas hőmérséklet miatt a tűzveszély továbbra is jelentős.

Nagyon aggódunk amiatt, hogy a tűzvész tovább terjedhet, és hatással lehet Felső-Gellibrand, Forrest és Barongarook közösségeire. Ha a helyzet súlyosbodik, akár holnap Lorne-ig vagy Aireys Inletig is elérhet

- mondta Key.

Keddre teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, és a Great Otway Nemzeti Park, valamint az állami erdők összes látogatóhelyét lezárták a további értesítésig a várható extrém hőség miatt.

Key hozzátette: az állam 2009 óta nem tapasztalt ilyen intenzitású hőhullámot, a forró időjárás és a kedd délutánra várható jelentős szélváltozás pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat - írja a The Guardian.