Terjed a pusztító tűz: több ezer otthont evakuáltak, figyelmeztetés van érvényben

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 09:23
Az ausztráliai erdőtüzek továbbra is terjednek. A hatóság arra kérte a városok lakosait, hogy álljanak készen evakuálni.
Ausztrália Victoria államában több mint ezer otthont kellett evakuálni, miután az erdőtűz gyorsan elterjedt a térségben. A hatóságok továbbra is küzdenek a lángokkal, és attól tartanak, hogy a keddi hőhullám, valamint az előre jelzett északi szél miatt az Otways térségében pusztító tűz egészen Lorne városáig terjedhet.

Több ezer otthont evakuáltak az ausztrál erdőtüzek miatt
Több ezer otthont evakuáltak az ausztrál erdőtüzek miatt / Illusztráció: AFP

A Gellibrandben élő Rob Murphy elmondta:

A tűz nagyon közel van a birtokunkhoz, és a szél irányától függően valószínűleg hatással lesz a farmunkra is. Jelenleg úgy tűnik, hogy a ház rendben van, de ki tudja, mit hoz a holnap.

A hatóságok több területen is arra kérték az embereket, hogy hagyják el otthonaikat. Szombat délutánra a tűz Gellibrand, Kawarren, Beech Forest, Forrest, Barongarook, valamint az Otways Nemzeti Park környező területeire is átterjedhet.

Nem mindenki evakuált otthonából

Murphy szerint bár a legtöbben elhagyták otthonukat, néhányan a védekezésre készülnek a sűrű füsttel borított térségekben.

A kocsmában most elsősorban segítünk az embereknek: gondoskodunk róla, hogy mindenkinek legyen egy hűsítő itala, hogy tudják, hová menjenek, és hogy a helyiek kapcsolatban maradjanak egymással.

Reegan Key, az állami ellenőrző központ szóvivője hétfőn elmondta, hogy eddig körülbelül 9400 hektár terület égett le. A tűz oltásán több mint 300 tűzoltó és több repülőgép dolgozik, de az erős szelek és a magas hőmérséklet miatt a tűzveszély továbbra is jelentős.

Nagyon aggódunk amiatt, hogy a tűzvész tovább terjedhet, és hatással lehet Felső-Gellibrand, Forrest és Barongarook közösségeire. Ha a helyzet súlyosbodik, akár holnap Lorne-ig vagy Aireys Inletig is elérhet

- mondta Key.

Keddre teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, és a Great Otway Nemzeti Park, valamint az állami erdők összes látogatóhelyét lezárták a további értesítésig a várható extrém hőség miatt. 

Key hozzátette: az állam 2009 óta nem tapasztalt ilyen intenzitású hőhullámot, a forró időjárás és a kedd délutánra várható jelentős szélváltozás pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat - írja a The Guardian.

 

