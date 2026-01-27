Gyermekotthonból tűnt el Zsüliett, a rendőrség napok óta keresi

Eltűnt B. Zsüliett, a 17 éves kamaszlány - most a Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a lakosság segítségét.

Napok óta keresik, nem tudják hol van az eltűnt Zsüliett

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Eltűnt Zsüliett: ha láttad, jelezd a rendőrségben

Zsüliettet legutoljára a XXI. kerületi gyermekotthonban látták, innen távozott ismeretlen helyre.

A rendőrség azóta is keresi a tinédzsert, és 01210-157/729/2025. körözési számon eljárást folytat az ügyben.

B. Zsüliett 155 centi magas, vékony testalkatú. Barna szeme és barna haja van, képét ide kattintva tudod megtekinteni.

A XXI. kerületi Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki Zsüliett hollétéről információval rendelkezik, az tegyen bejelentést. Ezt a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon és a 112-es segélyhívó számon is meg lehet tenni.