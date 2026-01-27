Gyermekotthonból tűnt el Zsüliett, a rendőrség napok óta keresi

Eltűnt B. Zsüliett, a 17 éves kamaszlány - most a Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a lakosság segítségét.
Zsüliettet legutoljára a XXI. kerületi gyermekotthonban látták, innen távozott ismeretlen helyre.
A rendőrség azóta is keresi a tinédzsert, és 01210-157/729/2025. körözési számon eljárást folytat az ügyben.
B. Zsüliett 155 centi magas, vékony testalkatú. Barna szeme és barna haja van, képét ide kattintva tudod megtekinteni.
A XXI. kerületi Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki Zsüliett hollétéről információval rendelkezik, az tegyen bejelentést. Ezt a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon és a 112-es segélyhívó számon is meg lehet tenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.