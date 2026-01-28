Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyom nélkül eltűnt egy repülőgép: 15 embernek veszett nyoma

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 21:55
Kolumbiaeltűntkeresés
Egy kisebb repülőgép 13 utassal és 2 fős személyzettel a fedélzetén tűnt el a radarról. A hatóságok nagyszabású keresőakciót indítottak.

Egy több mint egy tucat utast szállító repülőgép nyom nélkül eltűnt. A hatóságok jelenleg is keresik a gépet, vagy annak a roncsait. Senki nem tudja, mi történt pontosan.

A hatóságok keresik az eltűnt repülőgépet.
A hatóságok keresik az eltűnt repülőgépet  (Képünk Illusztráció) Fotó: Pixabay

Nyom nélkül eltűnt a repülőgép

A Satena légitársaság által üzemeltetett repülőgép állítólag elvesztette a kapcsolatot a kolumbiai Cúcuta és Ocaña települések közötti repülés során. A jelentések szerint összesen 13 utas és két fős személyzet tartózkodott a fedélzeten, állítólag köztük van Diógenes Quintero, a kolumbiai képviselőház tagja is.

A radaradatok szerint a gép utolsó ismert helyzete Hacari és La Playa de Belén települések közötti területen volt, a Catatumbo régióban. A beszámolók szerint a repülő egy kisebb, Beechcraft 1900 típus, melynek lajstromjele HK-4709.

A Satena az incidenst követően közleményt adott ki, miszerint minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak, és együttműködnek a kolumbiai hatóságokkal - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu