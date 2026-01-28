Nyom nélkül eltűnt egy repülőgép: 15 embernek veszett nyoma

Egy több mint egy tucat utast szállító repülőgép nyom nélkül eltűnt. A hatóságok jelenleg is keresik a gépet, vagy annak a roncsait. Senki nem tudja, mi történt pontosan.

A hatóságok keresik az eltűnt repülőgépet (Képünk Illusztráció) Fotó: Pixabay

Nyom nélkül eltűnt a repülőgép

A Satena légitársaság által üzemeltetett repülőgép állítólag elvesztette a kapcsolatot a kolumbiai Cúcuta és Ocaña települések közötti repülés során. A jelentések szerint összesen 13 utas és két fős személyzet tartózkodott a fedélzeten, állítólag köztük van Diógenes Quintero, a kolumbiai képviselőház tagja is.

A radaradatok szerint a gép utolsó ismert helyzete Hacari és La Playa de Belén települések közötti területen volt, a Catatumbo régióban. A beszámolók szerint a repülő egy kisebb, Beechcraft 1900 típus, melynek lajstromjele HK-4709.

A Satena az incidenst követően közleményt adott ki, miszerint minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak, és együttműködnek a kolumbiai hatóságokkal - írta a Mirror.