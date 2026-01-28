Szomorú hír érkezett: elhunyt a január elején eltűnt Oszkár

Megdöbbentő és fájdalmas hírt közöltek velünk a hozzátartozók: elhunyt a január 6-án Sátoraljaújhelyen eltűnt 18 éves fiatal. Tudomásunk szerint a fiút megtalálták, életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Kisboltban vásárolt utoljára az eltűnt fiú

Három hete, a nagy hóesésben tűnt el nyomtalanul R. Oszkár. Ezt követően nem adott magáról életjelet, telefonja ki volt kapcsolva, hollétéről pedig senki nem tudott semmit. A családja és barátai civil önkéntesekkel összefogva kutattak a fiú után. Ráadásul a közösségi médiában is rengetegen megosztották a róla szóló felhívásokat. Mi is azért írtunk róla többször, hátha ezzel elősegítjük, hogy mielőbb megtalálja valaki. A család még egymillió forintos nyomravezetői díjat is felajánlott annak, aki megbízható információval rendelkezik Oszi hollétéről.

A tragédia hírét a család egyik tagja erősítette meg lapunknak:

Köszönjük szépen a megosztást Oszkárral kapcsolatosan, de megtalálták. Sajnos elhunyt

– közölték.

A hírt az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport is megerősítette. Bejegyzésükben részvétüket fejezték ki a családnak és arra kértek mindenkit, hogy a gyász ideje alatt tartózkodjanak a találgatásoktól és feltételezésektől.

Szeretnénk legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket kifejezni a családnak. Sajnos a keresett személy már nincs közöttünk. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a gyász ideje alatt tartózkodjon a találgatásoktól, feltételezésektől és a történtek bolygatásától. Eljön majd az a pillanat, amikor a család és/vagy az illetékes hatóságok megfelelő módon tájékoztatást adnak. Most a legfontosabb az együttérzés, a csend és a tisztelet

– írták.