Merre lehet? Nagy erőkkel keresik Mirabellát a rendőrök

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó T. Mirabella ügyében.

Eltűnt fiatalt keres a rendőrség / Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy fiatal lány, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. január 28-án egy XVII. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

T. Mirabella a személyleírás szerint körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna, hosszú hajú és kék szemű lány. A fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni meg!