Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Merre lehet? Nagy erőkkel keresik Mirabellát a rendőrök

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 13:40
eltűnt fiatal személyfiatal lány
A XVII. kerületből eltűnt lány egy gyermekotthonból távozott ismeretlen helyre. A rendőrök jelenleg is keresik.

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó T. Mirabella ügyében.

Eltűnt T. Mirabella
Eltűnt fiatalt keres a rendőrség / Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy fiatal lány, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. január 28-án egy XVII. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

T. Mirabella a személyleírás szerint körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna, hosszú hajú és kék szemű lány. A fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni meg!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki T. Mirabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu