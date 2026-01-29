Merre lehet? Nagy erőkkel keresik Mirabellát a rendőrök

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó T. Mirabella ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. január 28-án egy XVII. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
T. Mirabella a személyleírás szerint körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna, hosszú hajú és kék szemű lány. A fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni meg!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki T. Mirabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
