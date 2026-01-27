Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Lecsapott a csőgörényes maffia, súlyos túlszámlázásokra derült fény

csőgörényes maffia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 11:25
dugulásszolgáltatás
Drámai a helyzet a duguláselhárítási szolgáltatások piacán. A csőgörényes maffia agresszióval és trükkökkel verik át az ügyfeleket.
Súlyos túlszámlázások és fenyegetések árnyékolják be a duguláselhárítási szolgáltatások piacát – hívja fel a figyelmet a Drain Expert Kft. szakértője. Batuska Csaba szerint a "csőgörényes maffiának" nevezett jelenség lényege, hogy a telefonon ígért alacsony ár helyszíni rejtett költségekkel emelkedik akár milliós összegre.

Óriási pénteket szed be a csőgörényes maffia
Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock
Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock 

Csőgörényes maffia: óriási pénzeket fizettetnek

Monoron 1,4 milliót követeltek kétórás munka után, Szentendrén pedig félórás duguláselhárításért 800 ezret, agresszív fellépés kíséretében. A szakember rendőrségi, fogyasztóvédelmi bejelentést sürget a károsultaknak.

 

