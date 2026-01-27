Megérkezett a Chandra vihar: autók rekedtek az árvízben, pilóták küzdenek az erős szelekkel - Videó

Az Egyesült Királyság a havas napok után újabb kihívással néz szembe: a Chandra nevű vihar több várost is megbénított.

Óriási pusztítást végzett Chandra, tűzoltókat riasztottak a bajbajutottakhoz / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Met Office több figyelmeztetést is kiadott a viharral kapcsolatban, amely jellemzően esővel, de helyenként hóval is járt. A közlekedési hálózat már most érzi a terhelést: az áradások, a kidőlt fák és az erős szél komoly károkat okoznak a síneken, az utakon és a repülőtereken egyaránt.

Devon és Cornwall területén több autós is árvíz miatt rekedt az utakon. A hatóságok arra kérik az autósokat és a motorosokat, hogy ne is gondolkodjanak utazáson, ugyanis több városban életveszélyessé vált a helyzet.

A rendőrség közleménye szerint:

Arra is kérjük a járművezetőket, hogy ne próbálkozzanak alternatív útvonalakkal az érintett területek elkerülése érdekében, mivel ezek is gyorsan veszélyessé válhatnak. A tűzoltóság jelenleg is több olyan esettel foglalkozik, ahol járművek ragadtak vízbe.

Több tűzoltóegységet is a helyszínre riasztottak, miután emberek terepjáróikkal rekedtek a gyorsan emelkedő vízben. A hatóságok kiemelték: az árvíz gyorsabban söpör végig, mint azt sokan gondolnák, ezért a közlekedés életveszélyes lehet.

A vihar miatt több repülőgépet nem engedtek felszállni, a bradfordi repülőtér pilótáinak pedig erős szelekkel kellett megküzdeniük a leszállások során, így most több járat is késik - írja a Metro.

Így pusztít a Chandra