Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megérkezett a Chandra vihar: autók rekedtek az árvízben, pilóták küzdenek az erős szelekkel - Videó

Egyesült Királyág
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 14:50
viharárvíz
Az Egyesült Királyság szinte lebénult. A Chandra nevű vihar életveszélyessé tette a közlekedést.
CJA
A szerző cikkei

Az Egyesült Királyság a havas napok után újabb kihívással néz szembe: a Chandra nevű vihar több várost is megbénított.

Óriási pusztítást végzett Chandra, tűzoltókat riasztottak a bajbajutottakhoz
Óriási pusztítást végzett Chandra, tűzoltókat riasztottak a bajbajutottakhoz / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Met Office több figyelmeztetést is kiadott a viharral kapcsolatban, amely jellemzően esővel, de helyenként hóval is járt. A közlekedési hálózat már most érzi a terhelést: az áradások, a kidőlt fák és az erős szél komoly károkat okoznak a síneken, az utakon és a repülőtereken egyaránt.

Devon és Cornwall területén több autós is árvíz miatt rekedt az utakon. A hatóságok arra kérik az autósokat és a motorosokat, hogy ne is gondolkodjanak utazáson, ugyanis több városban életveszélyessé vált a helyzet.

A rendőrség közleménye szerint:

Arra is kérjük a járművezetőket, hogy ne próbálkozzanak alternatív útvonalakkal az érintett területek elkerülése érdekében, mivel ezek is gyorsan veszélyessé válhatnak. A tűzoltóság jelenleg is több olyan esettel foglalkozik, ahol járművek ragadtak vízbe.

Több tűzoltóegységet is a helyszínre riasztottak, miután emberek terepjáróikkal rekedtek a gyorsan emelkedő vízben. A hatóságok kiemelték: az árvíz gyorsabban söpör végig, mint azt sokan gondolnák, ezért a közlekedés életveszélyes lehet.

A vihar miatt több repülőgépet nem engedtek felszállni, a bradfordi repülőtér pilótáinak pedig erős szelekkel kellett megküzdeniük a leszállások során, így most több járat is késik - írja a Metro.

Így pusztít a Chandra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu