Brutális felvétel Gyöngyösről: 3 autó felett repült át a száguldozó, ripityára törtek a kocsik

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 17:54
Három parkoló autónak ütközött és átrepült felettük egy autós Gyöngyösön.

Elképesztő képsorokat rögzített egy térfigyelő kamera Gyöngyösön. Egy fekete autó hatalmas sebességgel érkezett az utcán, majd fékezés nélkül belecsapódott az ott parkoló kocsikba. Akkora erővel vágódott az elsőbe, hogy az ütközés erejétől a levegőbe repült és még másik két kocsi felett is elrepült.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a balesetet okozó járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. A Katasztrófavédelem közleménye nem említi, hogy mentőt kellett volna hívni a fekete kocsi sofőrjéhez.

