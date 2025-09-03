Teljes erővel keresik: Eltűnt a 17 éves tinédzser

A rendőrség nagy erőkkel keresi a 17 éves Melanit, akit utoljára 2025. augusztus 14-én láttak. A lány egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből távozott, azóta tartózkodási helye nem ismert.

Melani 160 centiméter magas, barna szemű, és hosszú barna haja van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság 01090-157/419/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Melani ügyében – írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Melani tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt lány fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!