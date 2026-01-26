Fiatalon vetélt el a nő, 30 évvel később szörnyű titokra derült fény

Még fiatalon esett teherbe a most ötvenes éveiben járó nő, aki most döbbent rá múltja eddig rejtett szeletére, amelyről egyik barátja világosította fel, aki közölte, lehet nem is olyan természetes úton vetélt el, mint hitte.

Fiatalon vetélt el, most derült ki az oka

„Pár hónappal ezelőtt újra felvettem a kapcsolatot az első komoly barátommal több mint 30 év után” - kezdte a nő a Daily Record tanácsadójának Coleen-nek.

Több üzenetet is váltottak, amik lehet nem voltak helyénvalók, de meg akart vele osztani valamit, így találkoztak. Miután szakítottak, a nő megtudta, hogy terhes, de elvetélt. Azt is elárulta a férfinek, hogy már nem lehet több gyermeke. Ex barátja látszólag jól fogadta, kedves volt vele, de kiderült, hogy csak titkolja a létezését a jelenlegi felesége elől. A nő elárulta a férjének, hogy beszélnek, de csak annyit, hogy az elvesztett gyerekről esik szó.

Kiderült a titok

Csak hogy itt nem ért véget a történet. A nő egyik közeli barátja elárult néhány olyan információt, amelyet eddig nem tudott.

Azt állítja, hogy az exem az alatt a három év alatt, amíg együtt voltunk, fűvel-fával megcsalt, és lehetséges, hogy átadott nekem egy olyan nemi betegséget, amiről nem tudtam, és ami végül a meddőségi problémáimhoz vezethetett

- derült ki.

A nő ezután rákérdezett exénél, de a férfi letiltotta és megkérte, hogy ne keresse őt sehol. A nő szerint semmit nem változott ennyi év után sem. Ennek ellenére nem tudja, hihet-e barátja állításának és valóban exe felelős a vetéléséért vagy ez csak egy megtévesztés. „Vajon a bűntudat miatt nem reagál?” - tanakodott.

„Úgy tűnik, mindketten rájöttetek, hogy az újbóli kapcsolatfelvétel hiba volt. Amikor visszatekintünk a múltbeli kapcsolatainkra – különösen az első szerelemre –, hajlamosak vagyunk csak a szép emlékekre összpontosítani” - mondta a tanácsadó, Coleen.

Azzal folytatta, hogy alapos okuk volt megszakítani akkor a kapcsolatot, ez most emlékeztető volt erre. „Talán éretlenségből vagy bűntudatból, mert nem akar szembesülni a régi viselkedésével. Az is lehet, hogy titkos románcban reménykedett.”