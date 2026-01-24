"A családunk kiakadt, amiért összeházasodtunk az unokatestvéremmel és követelik, hogy ne legyen gyerekünk"

A külvilág számára Cheryl és David Hickman élete tündérmesébe illő. A pár gyerekként találkozott először, de elvesztették egymást, mielőtt 22 évvel később, felnőttként újra találkoztak. Gyorsan egymásba szerettek, és fényűző esküvőt tartottak. Bár úgy hangozhat, mint egy Richard Curtis-film cselekményébe illő történet, a pár szerelmi története miatt meglehetősen sötét okból szaladnak össze a szemöldökök...
Cheryl és David ugyanis elsőfokú unokatestvérek.
Cheryl most egy exkluzív beszélgetésben a Sun magazinnak elárulta, hogy „kétségbeesetten” szeretne gyermeket Davidtől, a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) unokatestvérek házasságával kapcsolatos frissített irányelveit követően.
„Azt tanácsolnám a párkapcsolatban élő unokatestvéreknek, hogy vágjanak bele. Végső soron minden terhességnek vannak kockázatai. Senki sem garantálhatja, hogy a baba egészségesen fog megszületni” – mondta.
Vitatott megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az NHS kiadott egy új képzési dokumentumot, amely azt sugallja, hogy az első unokatestvérek közötti házasságnak „potenciális gazdasági előnyei” lehetnek. A dokumentum azt állítja, hogy „a kapcsolódó genetikai kockázatokat eltúlozták”, megjegyezve, hogy „az unokatestvérpárok 85-90 százalékának nincsenek érintett gyermekei”.
A jelentés azonban ellentmondásos volt, ami gyors ellenállást váltott ki szakértőkből és politikusokból egyaránt. Azt állítják, hogy az NHS a „kulturális érzékenységet” helyezte előtérbe a gyermekek biztonsága helyett, és nem ismerte el megfelelően, hogy az unokatestvérek csecsemői nagyobb kockázatnak vannak kitéve a genetikai betegségek szempontjából az átlagos népességhez képest.
Az NHS azóta eltávolította a dokumentumokat.
De sajnos úgy tűnik, Cherylnek nem lehet gyereke. A Hertfordshire megyei Welwyn Garden Cityből származó, 53 éves utasszállító segítő már tíz vetélésen esett át, de ragaszkodik hozzá, hogy ha tehetné, a szintén 53 éves unokatestvérétől szülne gyereket.
Cheryl a The Sunnak elmondta: „Bár egykor kételkedtem abban, hogy jó lenne, ha az unokatestvérek közös gyereket vállalnának az egészségügyi kockázatok miatt, a születési rendellenességek kockázatának alacsonyra becsüléséről szóló jelentés teljesen megváltoztatta a véleményemet.”
„Egy rokonunk még mindig azzal vitatkozik, hogy unokatestvérek vagyunk, és gyakran azt állítja, hogy »ez helytelen«, és hogy nem ért egyet a kapcsolatunkkal. Ez szomorú, mivel senkinek sem ártunk” – mondta. A férj és a feleség unokatestvérek, mivel az apák testvérek.
16 év együttlét után a pár még mindig őrülten szerelmes egymásba, és nem érdekli őket, hogy a társadalom mit gondol rendhagyó kapcsolatukról.
