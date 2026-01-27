„Nekünk már csak egymás ereje maradt” – egymásba kapaszkodik Szathmáry Niki és Till Tamás édesanyja

Gyermekeik eltűntek, majd kiderült, hogy kegyetlen módon meggyilkolták őket. Hosszú évek óta ennek árnyékában élnek. Sokszor érezték, hogy belehalnak a fájdalomba, mégis egymást támogatják. Szathmáry Niki édesanyja, Edit és a nemrég holtan megtalált Till Tamás anyukája, Katalin évtizedek óta egy olyan úton járnak együtt, amit senki más nem érthet meg teljesen. A mély fájdalom gyökerei kötik össze őket, ami nélkül lehet, hogy nem vészelték volna át életük legnehezebb időszakait.

Szathmáry Niki édesanyja, Edit szívesen mesél sorstársinak is az átélt borzalmakról

Mi nemcsak sorstársak, hanem igaz barátok lettünk. Olyan ez, mint egy titkos szövetség. Ha én sírok, ő tudja, miért teszem és ha ő hallgat, én értem a csendjét

- mesélte Edit.

Örök barátság a közös sorsban

Till Tamás anyukája volt az, aki több mint 20 éve megkereste Editet. Ismerte Niki történetét és nagyon bízott abban, hogy esetleg az ő ügye közelebb viszi fia megtalálásához.

Till Tamás szüleit összetörte gyermekük elvesztése forrás: Bors

A magyar bűnügyek egyik legrejtélyesebb esete 1998. január 14-én kezdődött Gyulán. A hétéves Szathmáry Nikolett egy néptáncóra után indult haza, de a mindössze néhány perces úton nyoma veszett. Az ország egy emberként kereste a szőke kislányt, mígnem három évvel később, 2001-ben egy csatorna partján, egy zsákba rejtve találták meg a földi maradványait. Gyilkosa azóta is szabadon van, köztünk jár.

„Tőlem kértek segítséget, mert én már tudtam, mi jön”

Amikor két évvel később, 2000-ben a bajai Till Tamás is eltűnt a vadaspark felé menet, Edit azonnal átérezte a szülők, Katalinék kétségbeesését. Edit nemcsak vigaszt nyújtott: ő volt az, aki szakmai és emberi tanácsokkal látta el a Till családot.

Sajnos nekem már volt tapasztalatom abban, amiben nekik még nem. Tamással az elején alig foglalkozott a média meg a rendőrség, mert eleinte azt hitték csak elkóborolt. A szülei nem tudták, kihez forduljanak. Tőlem kérdeztek mindent: hogyan érjék el az újságírókat, mit mondjanak a nyomozóknak, hogyan érjék el, hogy Tamás ügyével is kiemelten foglalkozzanak

– emlékszik vissza az édesanya.

Egymásba kapaszkodik Szathmáry Niki és Till Tamás édesanyja

A Szathmáry és a Till család barátsága a bizonyíték arra, hogy a legnagyobb sötétségben is szükség van egy kézre, ami megtart. Bár Niki gyilkosa még nincs rács mögött és Tomi tragédiájának részletei is most derülnek ki, a szülők nem engedik el egymás kezét.

Nekünk már csak egymás ereje maradt. Tanácsot adunk, hogyan lehet túlélni a következő napot, hogyan kell elviselni a sajtó rohamát vagy éppen méltósággal gyászolni. Tamás és Niki már odafent várnak ránk, és hiszem, hogy egyszer mindannyian találkozunk

– mondta az anya.