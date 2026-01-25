„Hozzámentem ahhoz a tanárhoz, akibe diákként bele voltam zúgva – csak 40 évvel idősebb nálam”

A 23 éves Minea Pagni több évvel ezelőtt ismerte meg a 63 éves Massimót, amikor még a tanára volt, és saját bevallása szerint, akkoriban bele is zúgott. Az utóbbi években, amikor Minea visszatért szülővárosába, újra találkoztak, amikor vásárlás közben összefutottak, és úgy döntöttek, telefonszámot cserélnek.
Ebből gyorsa kialakult a romantika, és azóta is elválaszthatatlanok. Bár kapcsolatukat sokan kritizálták a korkülönbség és az ismerkedésük módja miatt, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy igazi szerelmi történet. Az Olaszországban élő pár nemrég házasodott össze, és azt mondják, nem érdekli őket, mások mit gondolnak a kapcsolatukról – szeretteik pedig megértőek voltak velük szemben.
Minea, aki jelenleg még egyetemista, így nyilatkozott:
Azok az emberek, akik őszintén törődnek velünk – közeli barátok, akik valóban ismernek minket – nagyon gyorsan megértették. Szinte szó szerint: miután csak néhány órát láttak minket együtt, sokan ugyanazt mondták: hogy egymásnak vagyunk teremtve. Ez azért van, mert van köztünk valami, ami túlmutat a koron – egy mély lelki összhang, hasonló világlátás, hasonló módon beszélünk, hallgatunk, vagyunk jelen egymás életében. A negatív vélemények gyakran távolról érkeznek, olyanoktól, akik úgy ítélkeznek, hogy valójában nem is ismernek minket. De az igaz szerelem – az az érzés, amit a teljesség és az öröm hoz – azonnal felismerhető azok számára, akik őszintén törődnek velünk.
A fiatal nő hozzátette:
A család és a barátok hamar megértették, mi az, ami igazán számít: a kapcsolatunk minősége, a kölcsönös tisztelet, és az öröm, amit egymás társaságában találunk.
Minea és Massimo – aki most professzorként dolgozik – számára a korkülönbség nem olyasmi, amit éreznének a mindennapokban.
Összhangban vagyunk a döntéseinkben, abban, hogyan töltjük az időnket, és abban is, milyen prioritásokat adunk életünk alapvető szakaszainak. Voltak kapcsolataim olyan emberekkel, akik életkorban sokkal közelebb álltak hozzám, mégis emberileg mélyen távoliak voltak. Massimóval – és csakis vele – a 40 év korkülönbség ellenére ritka közelséget, mély harmóniát és olyan érzelmi nyelvet találtam, amely valóban rezonál az enyémmel. A kor egyszerűen csak egy tény
– fogalmazott Minea.
A pár először véletlenül találkozott újra, miután Minea leérettségizett – egy könyvesboltban futottak össze.
Épp indultam haza vonattal, ő pedig előadást tartani érkezett. Beszélgettünk könyvekről, életről, és sokat nevettünk. Mielőtt elváltunk, megadtam neki a telefonszámomat. Számomra a vele való találkozás azt jelentette, hogy újrakapcsolódtam valakivel, aki fontos szerepet játszott a személyes fejlődésemben. Iskolás éveim alatt ő olyan tanár volt, aki valódi szenvedélyt tudott átadni a tanulás, a kritikus gondolkodás és a tudás iránt.
– emlékezett vissza a boldog ara.
A Mirror cikkében azt írja, hogy a kapcsolatuk elején még távkapcsolatban éltek, de Minea szerint ez csak megerősítette a köztük lévő érzelmi köteléket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.