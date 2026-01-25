„Hozzámentem ahhoz a tanárhoz, akibe diákként bele voltam zúgva – csak 40 évvel idősebb nálam”

A 23 éves Minea Pagni több évvel ezelőtt ismerte meg a 63 éves Massimót, amikor még a tanára volt, és saját bevallása szerint, akkoriban bele is zúgott. Az utóbbi években, amikor Minea visszatért szülővárosába, újra találkoztak, amikor vásárlás közben összefutottak, és úgy döntöttek, telefonszámot cserélnek.

Egy 23 éves nő hozzámant a 40 évvel idősebb volt tanárához

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ebből gyorsa kialakult a romantika, és azóta is elválaszthatatlanok. Bár kapcsolatukat sokan kritizálták a korkülönbség és az ismerkedésük módja miatt, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy igazi szerelmi történet. Az Olaszországban élő pár nemrég házasodott össze, és azt mondják, nem érdekli őket, mások mit gondolnak a kapcsolatukról – szeretteik pedig megértőek voltak velük szemben.

Minea, aki jelenleg még egyetemista, így nyilatkozott:

Azok az emberek, akik őszintén törődnek velünk – közeli barátok, akik valóban ismernek minket – nagyon gyorsan megértették. Szinte szó szerint: miután csak néhány órát láttak minket együtt, sokan ugyanazt mondták: hogy egymásnak vagyunk teremtve. Ez azért van, mert van köztünk valami, ami túlmutat a koron – egy mély lelki összhang, hasonló világlátás, hasonló módon beszélünk, hallgatunk, vagyunk jelen egymás életében. A negatív vélemények gyakran távolról érkeznek, olyanoktól, akik úgy ítélkeznek, hogy valójában nem is ismernek minket. De az igaz szerelem – az az érzés, amit a teljesség és az öröm hoz – azonnal felismerhető azok számára, akik őszintén törődnek velünk.

A fiatal nő hozzátette:

A család és a barátok hamar megértették, mi az, ami igazán számít: a kapcsolatunk minősége, a kölcsönös tisztelet, és az öröm, amit egymás társaságában találunk.

Minea és Massimo – aki most professzorként dolgozik – számára a korkülönbség nem olyasmi, amit éreznének a mindennapokban.

Összhangban vagyunk a döntéseinkben, abban, hogyan töltjük az időnket, és abban is, milyen prioritásokat adunk életünk alapvető szakaszainak. Voltak kapcsolataim olyan emberekkel, akik életkorban sokkal közelebb álltak hozzám, mégis emberileg mélyen távoliak voltak. Massimóval – és csakis vele – a 40 év korkülönbség ellenére ritka közelséget, mély harmóniát és olyan érzelmi nyelvet találtam, amely valóban rezonál az enyémmel. A kor egyszerűen csak egy tény

– fogalmazott Minea.