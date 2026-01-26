„Már nem várunk csodát, csak békét” – örökre kerekesszékbe kényszerülhet Rolika

Rolika alig volt két hónapos, amikor átesett az első sérvműtétjén, négy hónaposan pedig már koponyafeltárást végeztek rajta egy agyi ciszta miatt. Másfél évesen három napig lebegett élet és halál között az öntudatlanság homályában és minden egyes nap újabb életmentő beavatkozásra volt szüksége. Bár az orvosok akkoriban kevés reményt láttak, a kisfiú hihetetlen életereje minden jóslatra rácáfolt. Háromévesen újabb sorscsapás érte: a leukémia előszobájaként emlegetett mielodiszpláziás szindrómával diagnosztizálták, amiből csak egy fájdalmas csontvelő-transzplantáció jelentette a kiutat. A sok szenvedés, küzdés után most lehet, hogy kerekesszékbe kerül.
A tizenhat éves kamaszfiú, akinek sorsát és élni akarását szinte az egész ország ismeri, tavaly ismét pokoli éven ment keresztül. Rolikát egyetlen év alatt háromszor műtötték a gerincével. Bár édesanyja, Andi eddig a végsőkig hitt abban, hogy fia egyszer a saját lábára állhat, most a legfájdalmasabb felismeréssel kellett szembenéznie: a súlyos csontritkulás miatt a fiú valószínűleg soha többé nem fog felállni és járni.
A bajt a hirtelen jött serdülőkor hozta el. Növekedése miatt a gerince olyan mértékben kezdett el görbülni, hogy a létfontosságú szervei veszélybe kerültek: a tüdeje összeesett, a szíve pedig nyomódni kezdett, már az is kérdéses volt, kap-e elég oxigént az éjszakák alatt. Az első gerincműtét azonban drámai fordulatot vett.
Sajnos nem sikerült az első beavatkozás, a csavarok kiszakadtak a vékonyka gerincéből. Megdöbbentünk, amikor észrevettük, hogy vérzik a háta. Rettenetes volt látni azt a nagy fájdalmat az arcán, pedig ő már annyi mindent kibírt az élete során
- mesélte az édesanya a Borsnak.
Ezután következett csak igazán a kálvária: a család Pécsre utazott a gyógyulás reményében, ahol újabb két műtét várt az alig 20 kilogrammos fiúra. Volt, hogy az altatásból is fel kellett ébreszteni, mert a szervezete nem bírta tovább a terhelést.
Végül speciális fémrudakkal sikerült stabilizálni a hátát, de a sebész ekkor kimondta a lesújtó diagnózist: ezzel az előrehaladott csontritkulással már nem lehet mit kezdeni, maximum szinten lehet tartani.
Úgy képzeld el, mint a létra, tehát úgy csavarozzák... van egy fém rúd is jobbról-balról. Rendeltek neki egy plusz fémet, dupla sín megy neki egy darabig a hátába. Most szilárdan úgy tud ülni, hogy a nyakát tartja
- magyarázta az édesanya.
A család jelenleg a külföldi gyógyszer engedélyére vár, ami havi egymillió forint. Ez a gyógyszer nem csodát ígér, hanem azt, hogy a csontritkulás miatt nem romlik tovább az állapota, de nem is javul.
Itt tudnak segíteni Rolikának, hogy összegyűljön a gyógyszerre a pénz.
A vizsgálatok során kiderült, hogy Rolinak olyan súlyos csontritkulása van, ami miatt a legegyszerűbb rehabilitáció is életveszélyessé válhat.
Az orvos megmondta: bármitől eltörhet a csontja. Egy rossz mozdulat, egy nagyobb feszítés a lábában, és kész a baj. Amíg arra a speciális gyógyszerre várunk, addig csak óvatosan szabad masszírozni, nyújtogatni
- mondta Andi.
Évekig küzdöttek azért, hogy Rolit speciális eszközökkel, műtétekkel, kezelésekkel fel tudják állítani. Most azonban a családnak el kell engedniük a legnagyobb álmukat.
Nem várok már olyat tőle, ami tudom, hogy úgysem fog megtörténni. Beletörődtem, hogy valószínűleg soha többé nem fog állni. Most már annak is örülünk, hogy ha szilárdan tud ülni és meg tudja tartani a fejét. Megtanultam türelmesnek lenni, nem sietünk már sehova.
Rolika édesanyja egy különös történetet is elmesélt, ami örökre megváltoztatta a szemléletét. Éppen egy plázában jártak, amikor egy ismeretlen nő lépett oda hozzájuk. Megismerte Rolikát a közösségi oldaláról, ahova sűrűn raknak fel videókat.
„Szia Rolika, de jó, hogy látlak!” – köszönt oda a nő a kisfiúnak, mire Roli a tőle megszokott végtelen kedvességgel széttárta a karját és csak ennyit mondott: „Gyere ide, adok neked egy ölelést!”
Az asszony abban a pillanatban zokogni kezdett. Elmesélte nekik, hogy mellrákkal küzd, és éppen másodszorra újult ki a betegsége. „Azt mondta, ha nincsenek Rolika videói, talán már sehol nem lenne, azok adtak neki erőt. Ott, abban a másodpercben értettem meg: ha nekünk az a dolgunk, hogy erőt adjunk másoknak, akkor ezt kell tennünk.”
Bár Rolika szeptember óta otthon tanul, egyelőre nem mehet iskolai közegbe, de nagyon jól viseli ezt a helyzetet. A fiú nagyon ragaszkodó és igazán ki tudja mutatni a szeretetét. Érezni, hogy hálát ad a szüleinek a végtelen gondoskodásért.
Gyakran odahúz magához minket Lacival, és azt mondja: Szeretlek benneteket, ti vagytok a szüleim. Ez nekem minden pénznél többet ér
- meséli meghatottan az anyuka.
A család most a csendes, otthoni együttlétben, - ahogy ők hívják, a „punnyadásban”- találja meg a békét. Nem vágynak már nagy dolgokra, csak arra, hogy ne legyen több fájdalma Rolikának.
Sokan kérdezik, honnan van az erőnk. A válasz egyszerű: én nem akarok szenvedni, én élni akarok. Rolika nem csak a gyermekem, ő a tanítóm
- mondja szeretetteljesen Andi.
A fiú példaértékű kitartása és Andi pozitív életszemlélete pozitív üzenet lehet mindenkinek: a legmélyebb pokolból is meg lehet látni a fényt, ha szeretet veszi körül az embert.
