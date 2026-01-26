„Már nem várunk csodát, csak békét” – örökre kerekesszékbe kényszerülhet Rolika

Rolika alig volt két hónapos, amikor átesett az első sérvműtétjén, négy hónaposan pedig már koponyafeltárást végeztek rajta egy agyi ciszta miatt. Másfél évesen három napig lebegett élet és halál között az öntudatlanság homályában és minden egyes nap újabb életmentő beavatkozásra volt szüksége. Bár az orvosok akkoriban kevés reményt láttak, a kisfiú hihetetlen életereje minden jóslatra rácáfolt. Háromévesen újabb sorscsapás érte: a leukémia előszobájaként emlegetett mielodiszpláziás szindrómával diagnosztizálták, amiből csak egy fájdalmas csontvelő-transzplantáció jelentette a kiutat. A sok szenvedés, küzdés után most lehet, hogy kerekesszékbe kerül.

Súlyos csontritkulás rontott az állapotán, kerekesszékbe kerülhet

A tizenhat éves kamaszfiú, akinek sorsát és élni akarását szinte az egész ország ismeri, tavaly ismét pokoli éven ment keresztül. Rolikát egyetlen év alatt háromszor műtötték a gerincével. Bár édesanyja, Andi eddig a végsőkig hitt abban, hogy fia egyszer a saját lábára állhat, most a legfájdalmasabb felismeréssel kellett szembenéznie: a súlyos csontritkulás miatt a fiú valószínűleg soha többé nem fog felállni és járni.

Dráma a műtét után: Kiszakadtak a csavarok

A bajt a hirtelen jött serdülőkor hozta el. Növekedése miatt a gerince olyan mértékben kezdett el görbülni, hogy a létfontosságú szervei veszélybe kerültek: a tüdeje összeesett, a szíve pedig nyomódni kezdett, már az is kérdéses volt, kap-e elég oxigént az éjszakák alatt. Az első gerincműtét azonban drámai fordulatot vett.

Sajnos nem sikerült az első beavatkozás, a csavarok kiszakadtak a vékonyka gerincéből. Megdöbbentünk, amikor észrevettük, hogy vérzik a háta. Rettenetes volt látni azt a nagy fájdalmat az arcán, pedig ő már annyi mindent kibírt az élete során

- mesélte az édesanya a Borsnak.

Ezután következett csak igazán a kálvária: a család Pécsre utazott a gyógyulás reményében, ahol újabb két műtét várt az alig 20 kilogrammos fiúra. Volt, hogy az altatásból is fel kellett ébreszteni, mert a szervezete nem bírta tovább a terhelést.