Útközben szülte meg gyermekét egy nő, miután a hóvihar miatt nem ért be a kórházba

A zord téli időjárási viszonyok miatt egy nő útközben adott életet gyermekének a pennsylvaniai Pittsburghben. A mentősök szerencsére gyorsan a helyszínre értek, és épségben szállították anyát és fiát a kórházba.

A kórházba menet, útközben született meg egy nő gyermeke (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Nem várt a gyermek, az autópályán született meg

Helyi idő szerint vasárnap, január 25-én hajnali 0:30 körül a mentősöket egy nőhöz és újszülött fiához riasztották, miután az Interstate 279 autópálya szélén jött világra a gyermek. A Pittsburgh Bureau of EMS (PEMS) közleménye szerint a nő éppen kórházba tartott, amikor megindult nála a szülés.

A pittsburghi mentősök, a Pittsburghi Tűzoltóság és a Pennsylvaniai Állami Rendőrség járőrei az E. Ohio Street lehajtó előtt nem sokkal találták meg a járművet

- olvasható Facebook-közleményükben.

A nőt és a csecsemőt a mentősök ellátása után kórházba szállították.

A mentősök gyors állapotfelmérést végeztek mindkét páciensnél, elvágták a köldökzsinórt, majd előkészítették őket a szállításra. Miután az édesanyának és a babának hagytak egy kis időt együtt, a Medic 4 és a 46-os mentőautó személyzete a csecsemőt, míg a Medic 4 és a Rescue 2 egység tagjai az édesanyát szállították kórházba.

A szülés idején vasárnap heves hóviharok sújtották Pittsburgh városát, estére egyes területeken akár rekordot jelentő, 40 centiméternyi hó is esett. A zord körülmények ellenére a nő és újszülöttje szerencsére jól vannak. A mentősök jelentése szerint nem volt szükség újraélesztésre, mivel a csecsemő a szállítás során önállóan, normálisan lélegzett - írta a People.