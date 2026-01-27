Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Útközben szülte meg gyermekét egy nő, miután a hóvihar miatt nem ért be a kórházba

szülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 14:00
újszülötthóvihar
Egy forgalmas útra siettek a mentősök, miután egy nőnek a kórházba tartva indult be a szülése. A hatalmas hóvihar miatt a kisfiú végül az úton született meg.

A zord téli időjárási viszonyok miatt egy nő útközben adott életet gyermekének a pennsylvaniai Pittsburghben. A mentősök szerencsére gyorsan a helyszínre értek, és épségben szállították anyát és fiát a kórházba.

A kórházba menet, útközben született meg egy nő gyermeke.
A kórházba menet, útközben született meg egy nő gyermeke (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Nem várt a gyermek, az autópályán született meg

Helyi idő szerint vasárnap, január 25-én hajnali 0:30 körül a mentősöket egy nőhöz és újszülött fiához riasztották, miután az Interstate 279 autópálya szélén jött világra a gyermek. A Pittsburgh Bureau of EMS (PEMS) közleménye szerint a nő éppen kórházba tartott, amikor megindult nála a szülés.

A pittsburghi mentősök, a Pittsburghi Tűzoltóság és a Pennsylvaniai Állami Rendőrség járőrei az E. Ohio Street lehajtó előtt nem sokkal találták meg a járművet

- olvasható Facebook-közleményükben.

A nőt és a csecsemőt a mentősök ellátása után kórházba szállították.

A mentősök gyors állapotfelmérést végeztek mindkét páciensnél, elvágták a köldökzsinórt, majd előkészítették őket a szállításra. Miután az édesanyának és a babának hagytak egy kis időt együtt, a Medic 4 és a 46-os mentőautó személyzete a csecsemőt, míg a Medic 4 és a Rescue 2 egység tagjai az édesanyát szállították kórházba.

A szülés idején vasárnap heves hóviharok sújtották Pittsburgh városát, estére egyes területeken akár rekordot jelentő, 40 centiméternyi hó is esett. A zord körülmények ellenére a nő és újszülöttje szerencsére jól vannak. A mentősök jelentése szerint nem volt szükség újraélesztésre, mivel a csecsemő a szállítás során önállóan, normálisan lélegzett - írta a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu