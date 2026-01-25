„Úgy voltam vele, hogy most van az a pont, hogy meg kell halni” – Niki már várandós volt az ikrekkel, amikor kiderült, haldoklik a férje

Niki elveszítette szerelmét, a lelki társát, a férjét, akivel egy egész életre terveztek. Megdöbbentő, de Táncsics Nikoletta a saját fájdalmából építkezve mára elismert gyászterapeuta lett.

Utolsó közös karácsonyuk. Niki gyászterapeuta lett férje halála után Forrás: Beküldve/Táncsics Nikoletta

Pokolból a reményig: "Gyászterapeuta lettem!"

Gondtalan életük volt addig a bizonyos napig. Boldogok voltak, kislányuk mellé még szerettek volna kistesót, nem sokkal később Niki ikreket várt, két kisfiúval volt állapotos.

Amikor hat hónapos terhes voltam, akkor kiderült, hogy a férjem halálos beteg. Zolival közölték az orvosok, hogy gyógyíthatatlan nyirokrákja van. Onnantól kezdve azt mondták, hogy az ikrek születését meg sem éli. Aztán azt végül mégis megélte

- mesélte Niki.

Zoli tudta, hogy Niki hamarosan egyedül marad a gyerekekkel

Fotó: Beküldött fotó/Táncsics Nikoletta

Nagyon bíztak benne, hogy Zoli mégis meg fog gyógyulni. Nikinek pedig vigyáznia kellett a babák fejlődésére, a kislánya lelki világára, éppen ezért erősnek kellett maradnia.

Emlékszem, a konyhában álltam, vártam a jó hírt, hogy minden rendben, ment be ugye ellenőrzésre, és csak annyit kérdezett, hogy ülök-e. És akkor az a világ fájdalma, amit éreztem, emlékszem, hogy úgy voltam vele, hogy most van az a pont, hogy meg kell halni, mert hogy ez elviselhetetlen, és azonnal bekapcsolt egy ilyen önfegyelem, hogy ezt a félelmet a babák a pocakomban nem érezhetik. És valahogy ott átkapcsoltam tényleg ebbe a meg kell menteni státuszba.

Niki és Zoli nem adta fel. Hosszú harc és küzdelem következett, egymásért és a gyerekekért.

Kegyetlen időszak volt, de az evolúció úgy teremtett meg minket, ha jön egy ilyen élethelyzet, akkor három lehetőséged van igazából: az egyik az, hogy harcolsz, a másik az, hogy futsz a harmadik az, hogy lebénulsz. Na, most én nem vagyok az a lebénulós fajta. Én igazából ott a harcot választottam

- folytatta az özvegy.

Boldogság helyett könnyek: "A kislányom megérezte, hogy mikor fog meghalni az apukája"

Teltek múltak a hónapok, közben megszülettek az ikrek. Zoli a kezében tarthatta őket annak ellenére, hogy az orvosok azt mondták, már nem fogja megélni ezt a pillanatot. Ebben az időszakban is érthető módon Niki végig férje mellett állt, mindenben segítette, éjjel kórházba vitte, amikor rosszul volt.

Nagyon nehéz időszak volt. Rengeteget volt kórházban, alig volt velünk. Már az ikrek születése után 4 nappal volt az, hogy bébiszittert kellett hogy hívjak, mert rohanni kellett a Zolival a kórházba.

Külföldi terápiára is kijutottak, de sajnos nem vált be. Próbáltak versenyt futni az idővel, de nem sikerült. Zoli itthon kórházba került.