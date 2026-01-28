Nyugdíjba vonult a férfi, aki a fizetése több mint háromszázszorosát kapta egy hiba miatt

Egy férfi, aki egy rendkívüli bérszámfejtési hiba után a fizetése háromszázharmincszorosát kapta, egy hosszas jogi csata után megtarthatta a pénzt. A szerencsés illető most nyugdíjba vonulhat a hibának köszönhetően.

Fizetése sokszorosával vonulhat nyugdíjba egy szerencsés férfi (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Fizetése sokszorosát utalták át a férfinak egy hiba miatt

A szokatlan eset a chilei Santiagóban történt, ahol a Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), egy latin-amerikai feldolgozott élelmiszerek gyártására és forgalmazására szakosodott üzleti csoport alkalmazottja véletlenül a fizetése sokszorosát kapta meg. 2022 májusában az elosztóasszisztens, aki 500 ezer chilei pesót (körülbelül 185 ezer forintot) várt, felfedezte, hogy 165 398 851 millió chilei pesót (nagyjából 55 millió forintot) írtak jóvá a számláján.

A szerencsés férfi ekkor értesítette a céget arról, hogy mi történt, és még azt is felajánlotta, hogy személyesen bemegy a bankba, hogy elintézze a visszafizetést. Később viszont jobban átgondolta, és inkább eltűnt az összeggel együtt. Három napon át egyáltalán nem érték el, és még a munkahelyén sem jelent meg, végül benyújtotta a felmondását az ügyvédjén keresztül, így tartva meg a pénzt magának.

A cég ekkor feljelentést tett lopás miatt, azzal érvelve, hogy az alkalmazottnak nincs joga megtartani az összeget. Az ezt követő hároméves jogi csata során azonban a munkavállaló ügyvédei azt állították, nem történt lopás, ugyanis a befizetés teljes mértékben tévedésből történt, és az alkalmazott nem manipulálta vagy zavarta meg a fizetési rendszert.

Döntött a bíróság a kifizetési hiba ügyében

2025 szeptemberében a santiagói bíróság az alkalmazott javára döntött. A bírák arra a következtetésre jutottak, hogy a cselekmény nem minősül lopásnak, hanem jogosulatlan eltulajdonításnak, amely a chilei törvények szerint nem büntetendő. Hozzátették, a kifizetés egy hiba volt a vállalat részéről, amiben az alkalmazott egyáltalán nem játszott szerepet.

Amennyiben elítélték volna a férfit, akár 540 napra is a rácsok mögé kerülhetett volna, illetve az összeget vissza kellett volna utalnia. A bírák döntésének köszönhetően azonban megtarthatta a szokatlanul nagy fizetést, az ügyet pedig ejtették.

A jogi csata viszont még mindig nem ért véget, ugyanis a CIAL kijelentette, hogy polgári pert indít a pénz visszaszerzése érdekében. Addig viszont az egykori alkalmazottjuk szabadon költheti az életét megváltoztató összeget - írta a Mirror.