„Azt hittem, csak influenza – órákkal később már nem voltak végtagjaim és az arcom fele hiányzott”

Egy egyszerű megfázásnak indult, végül egy egész életet megváltoztató rémálommá vált. Egy édesapa története megrázta a világot, miután egy ritka, húsfaló fertőzés következtében elveszítette végtagjait és arca egy részét is.
Alex Lewis 2013 novemberében még azt hitte, mindössze egy makacs influenzával küzd. A Winchesterben kocsmát üzemeltető férfi nap mint nap emberek százával érintkezett, így nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy elkapott egy megfázást. Állapota azonban napok múltán sem javult, sőt egyre súlyosbodott.
Tíz nappal később vér jelent meg a vizeletében, bőrén pedig furcsa, lila és szürke foltok kezdtek kialakulni. A fertőzés addigra már az egész szervezetét megtámadta. Alexnél Streptococcus A okozta szepszist diagnosztizáltak, amely gyorsan vérmérgezéshez és szervi elégtelenséghez vezetett. Az orvosok mindössze egy százalék esélyt adtak neki a túlélésre.
Napokig feküdt az intenzív osztályon élet és halál között lebegve. Amikor végül magához tért, sokkoló valósággal szembesült: nem látta sem a karjait, sem a lábait. Az orvosok kénytelenek voltak amputálni mind a négy végtagját, valamint az arca egy részét is, hogy megmentsék az életét.
Alex később felidézte, ahogy teste elszíneződött, és a feketedő foltok egyre nagyobb területeket borítottak be. Elmondása szerint az orvosok közölték vele: ha a fertőzés elérte volna a felsőtestét, nem élte volna túl. A felépülés hosszú és rendkívül nehéz volt, újra meg kellett tanulnia élni és protézisekkel járni.
A tragédia nemcsak elvett tőle, hanem új irányt is adott az életének. A hosszú kórházi kezelés segített neki leszámolni korábbi alkoholproblémáival, és elhatározta, hogy másokon is segíteni fog. Azóta jótékonysági munkát végez, és extrém fizikai kihívásokra készül, köztük egy atlanti-óceáni átevezésre és egy grönlandi síexpedícióra is, írja a Mirror.
