„Azt hittem, csak influenza – órákkal később már nem voltak végtagjaim és az arcom fele hiányzott”

Egy egyszerű megfázásnak indult, végül egy egész életet megváltoztató rémálommá vált. Egy édesapa története megrázta a világot, miután egy ritka, húsfaló fertőzés következtében elveszítette végtagjait és arca egy részét is.

Majdnem végzetesnek bizonyult az apuka fertőzése.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Borzalmas fertőzés tette tönkre az apa életét

Alex Lewis 2013 novemberében még azt hitte, mindössze egy makacs influenzával küzd. A Winchesterben kocsmát üzemeltető férfi nap mint nap emberek százával érintkezett, így nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy elkapott egy megfázást. Állapota azonban napok múltán sem javult, sőt egyre súlyosbodott.

Tíz nappal később vér jelent meg a vizeletében, bőrén pedig furcsa, lila és szürke foltok kezdtek kialakulni. A fertőzés addigra már az egész szervezetét megtámadta. Alexnél Streptococcus A okozta szepszist diagnosztizáltak, amely gyorsan vérmérgezéshez és szervi elégtelenséghez vezetett. Az orvosok mindössze egy százalék esélyt adtak neki a túlélésre.

Napokig feküdt az intenzív osztályon élet és halál között lebegve. Amikor végül magához tért, sokkoló valósággal szembesült: nem látta sem a karjait, sem a lábait. Az orvosok kénytelenek voltak amputálni mind a négy végtagját, valamint az arca egy részét is, hogy megmentsék az életét.

Alex később felidézte, ahogy teste elszíneződött, és a feketedő foltok egyre nagyobb területeket borítottak be. Elmondása szerint az orvosok közölték vele: ha a fertőzés elérte volna a felsőtestét, nem élte volna túl. A felépülés hosszú és rendkívül nehéz volt, újra meg kellett tanulnia élni és protézisekkel járni.