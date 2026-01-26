Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Majdnem az életébe került a drog! Másokat figyelmeztet a fiatal lány

droghasználat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 22:00
tünetekkannabiszkórházkábítószerrohamdrog
Borzasztó állapotba került tőle. A drog tönkretette az életét.

Egy nő az Egyesült Államokban figyelmeztetést adott ki a kannabisz fogyasztásával kapcsolatban, miután a drog miatt kórházba került, mert csak hányni és sikítani tudott a mellékhatások miatt. Ez az állapotnak már egy hosszútávú hozadéka.

drog
Drog miatt vesztette el majdnem az életét a fiatal lány / Illusztráció: Freepik.com

Kórházba került a drog miatt

A 23 éves Sydni Collins elmondta egy interjúban, hogy 16 éves kora óta rendszeresen szívott kannabiszt, és a nap nagy részében ekörül forgott az élete. Egy napon pedig olyan dolog történt, hogy ideje volt átértékelnie ezt a szokását.

A tavaszi szünet előtt a 18 éves Sydninek hányingere lett, kellemetlen érzése támadt, ami hányásos rohamokba csapott át. 

Voltak napok, amikor délig tartott, és nem mentem iskolába, mert annyira rossz volt

- idézi szavait a LadBible.

A lány egy idő után már csak kiabált és sírt, mert csak öklendezett, semmi nem jött ki belőle. A borzasztó rosszullét miatt Sydni hétszer is sürgősségi ellátáshoz folyamodott, mielőtt végül felvették. Mivel rohamosan fogyott és kiszáradt, szondát kapott, kezdetben ritka emésztési rendellenességre gyanakodtak. Később derült ki, hogy a tinédzser kannabisz hiperemézis szindrómában szenved. 

A Cedars Sinai szerint ez egy olyan állapot, amely súlyos hányást és hasfájást okoz, majd a szer hosszútávú használóinál naponta fordulnak elő a tünetek. A tünetek okai egyelőre nem ismertek, de azt gondolják, hogy a kannabisz valahogyan kölcsönhatásba lép a szervezet emésztőrendszerével. 

Sydni kilenc hónapra abbahagyta a szer használatát, majd miután Crohn betegséget tapasztaltak nála, visszatért a fogyasztásához, mert attól enyhültek a tünetek, de mikor megint hányásos epizódjai lettek, abbahagyta.

„Újra elkezdtem használni, és három évvel az első nagy epizód után jött egy újabb; rengetegszer kerültem miatta kórházba" - vallotta be.

Már két éve nem nyúlt a droghoz és megosztotta tapasztalatát a közösségi médiában, ami segített neki a helyes úton maradni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu