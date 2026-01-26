Majdnem az életébe került a drog! Másokat figyelmeztet a fiatal lány

Egy nő az Egyesült Államokban figyelmeztetést adott ki a kannabisz fogyasztásával kapcsolatban, miután a drog miatt kórházba került, mert csak hányni és sikítani tudott a mellékhatások miatt. Ez az állapotnak már egy hosszútávú hozadéka.

Drog miatt vesztette el majdnem az életét a fiatal lány / Illusztráció: Freepik.com

Kórházba került a drog miatt

A 23 éves Sydni Collins elmondta egy interjúban, hogy 16 éves kora óta rendszeresen szívott kannabiszt, és a nap nagy részében ekörül forgott az élete. Egy napon pedig olyan dolog történt, hogy ideje volt átértékelnie ezt a szokását.

A tavaszi szünet előtt a 18 éves Sydninek hányingere lett, kellemetlen érzése támadt, ami hányásos rohamokba csapott át.

Voltak napok, amikor délig tartott, és nem mentem iskolába, mert annyira rossz volt

- idézi szavait a LadBible.

A lány egy idő után már csak kiabált és sírt, mert csak öklendezett, semmi nem jött ki belőle. A borzasztó rosszullét miatt Sydni hétszer is sürgősségi ellátáshoz folyamodott, mielőtt végül felvették. Mivel rohamosan fogyott és kiszáradt, szondát kapott, kezdetben ritka emésztési rendellenességre gyanakodtak. Később derült ki, hogy a tinédzser kannabisz hiperemézis szindrómában szenved.

A Cedars Sinai szerint ez egy olyan állapot, amely súlyos hányást és hasfájást okoz, majd a szer hosszútávú használóinál naponta fordulnak elő a tünetek. A tünetek okai egyelőre nem ismertek, de azt gondolják, hogy a kannabisz valahogyan kölcsönhatásba lép a szervezet emésztőrendszerével.

Sydni kilenc hónapra abbahagyta a szer használatát, majd miután Crohn betegséget tapasztaltak nála, visszatért a fogyasztásához, mert attól enyhültek a tünetek, de mikor megint hányásos epizódjai lettek, abbahagyta.

„Újra elkezdtem használni, és három évvel az első nagy epizód után jött egy újabb; rengetegszer kerültem miatta kórházba" - vallotta be.

Már két éve nem nyúlt a droghoz és megosztotta tapasztalatát a közösségi médiában, ami segített neki a helyes úton maradni.