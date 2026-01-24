"Anyám folyton fogdossa a pasimat"

A szakértők segítségét kéri egy fiatal nő, aki nem tud mint kezdeni azzal, hogy az anyja állandóan fogdossa a barátját.
"Anyukámmal élek. Decemberben megismerkedtem egy nagyon fitt sráccal az edzőteremben. Zseniális az ágyban, és jól érezzük magunkat. Már fél tucatszor járt nálunk.
A probléma az, hogy anyukám folyton flörtöl vele – felháborítóan. Hozzászokott, hogy feltűnő ruhákat hord és mocskos vicceket mesél. Tudom, hogy szexéhes az előző kapcsolata vége óta, de mi jogosítja fel arra, hogy fogdossa a barátom? A minap rajtakaptam, amint provokatívan a párom farmerja alá dugta az ingét, mert azt mondta, ápolatlanul néz ki. Lényegében simogatta, én pedig megőrültem."
A szakértő azt mondta, mindenképpen szólnia kell az anyjának, hogy hűtse le magát.
"Megmondhatnád neki, hogy látod, mi folyik itt, és jobban szeretnéd, ha a „vicces történeteit” megtartaná magának – különösen a pikáns, oda nem illőeket. Biztos imádja, ha van egy vonzó pasija a környéken, de a te szeretőd, nem az övé. Óvatosan járj el, és próbálj meg tisztelettudó, de határozott lenni. Lehet bátorításra van szüksége, vagy új barátokra, sőt, egy új társra."
