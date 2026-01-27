„Az anyukám 27 évvel ezelőtt tűnt el, amikor még csak hétéves voltam – most rémisztő felfedezést tettem”

Egy nő, akinek az édesanyja 27 évvel ezelőtt tűnt el, pénzt gyűjt egy magánnyomozóra– miután „aggasztó” új részletek derültek ki. Tatiana Lupacát utoljára a szomszédok látták Brooklynban, New Yorkban , amint éppen egy furgonba pakolt holmikat. Az anyuka egy barátjának elmondta, hogy Miamiba megy egy állásinterjúra, és egy héten belül visszatér.

Fotó: GoFundMe

A lesújtott családja, beleértve a férjét és két gyermekét, azóta sem látta és nem hallott felőle. Legidősebb lánya, aki most Londonban él, és mindössze hétéves volt, amikor édesanyja nyomtalanul eltűnt, iskolás kora óta nyomoz az ügyben, és egy friss felfedezés minden eddiginél jobban aggasztja.

Egy exkluzív beszélgetésben a Mirror US-nek a lánya, aki névtelenséget kért, beszélt szeretett édesanyjáról, az eltűnt személyek utáni nyomozásról és arról, hogy miért lehet közelebb az igazság feltárásához, mint valaha, annak ellenére, hogy nyugtalanító elméletet dédelgetett arról, hogy mi történhetett.

„Hisszük, hogy még él. Azt hiszem, nem hihetsz semmi másban, ha vissza akarod kapni az édesanyádat. Azt hiszem, egész életemben hinni fogok benne, hogy él, amíg meg nem találom. Bármi is történt vele, amíg él, csak ezt akarom…”

Tatiana 27 éves volt, amikor családja utoljára felvette vele a kapcsolatot. 1998 nyarán költözött Lettországból Brooklynba, jobb élet reményében. Az eredeti terv az volt, hogy Tatiana férje költözzön először, és alapozza meg új életüket, de egy New Yorkban élő rokon úgy gondolta, jobb lenne, ha egy nő tenné meg az első utat. Ezután a kétgyermekes anya látogatói vízumot szerzett, és maga indult el a Nagy Almába.

A repülőtéri búcsúzkodásra visszaemlékezve lánya így nyilatkozott: „Természetesen mindannyiunk számára nagyon érzelmes volt. Persze nem akartam, hogy elmenjen. De megígérte, hogy hamarosan újra együtt leszünk.”

Hozzátette: „Megkért, hogy vigyázzak a húgomra és az apámra, amíg távol van. És azt hiszem, nagyon komolyan vettem ezt a kötelességet.”

Érkezése után Tatiana elköltözött rokonától, és Brooklynban bérelt egy szobát. Tájékoztatta a családját, hogy egy közeli zsidó családnál dolgozik házvezetőnőként és gyermekfelügyelőként.