Szoboszlai Dominik már Mohamed Szalah-t is szorongatja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:50
Sorozatban a hatodik BL-meccsén vállalt főszerepet Liverpool-gólban. Szoboszlai Dominik már Mohamed Szalahot üldözi, de akit most lehagyott, az sem akárki, sőt!
Szoboszlai Dominik a Liverpool-Qarabag (6-0) Bajnokok Ligája-meccsen „visszaadta” Mohamed Szalahnak a gólpasszt, amivel az egyiptomi futballsztár kiszolgálta őt a Bournemouth elleni hétvégi bajnokin lőtt pazar szabadrúgásgólja előtt. Az alapszakasz harmadikjaként már biztos nyolcaddöntős Pool magyar vezére az asszisztjával olyan kivételes sorozatot folytatott, amellyel éppen Szalah nyakán liheg, és megelőzte a klublegenda Steven Gerrardot.

Szoboszlai Dominik (jobbra) a BL-nyolcaddöntőben akár Mohamed Szalah rekordját is túlszárnyalhatja egy újabb góllal vagy gólpasszal
Szoboszlai Dominik (jobbra) a BL-nyolcaddöntőben akár Mohamed Szalah rekordját is túlszárnyalhatja egy újabb góllal vagy gólpasszal
Fotó: Offside

Kedvenc kupasorozatában Szoboszlai sorozatban már a hatodik BL-meccsén segítette góllal vagy gólpasszal a Liverpoolt. 

E tekintetben pont a most a hátragurítása után eredményes Szalah a rekorder, aki 2022/23-as kiírásban szintén hat egymást követő BL-mérkőzésen volt eredményes: összesen 8 gól és 2 gólpassz jött össze neki, olyan ellenfelekkel szemben, mint az Ajax, a Rangers, a Napoli és a Real Madrid. Szoboszlai most ugyanígy hatos sorozatnál tart, de egyelőre "csak" 4 gól és 3 gólpassz a mérlege az Eintracht Frankfurt, Real Madrid, PSV Eindhoven, Internazionale, Olympique Marseille, Qarabag elleni BL-meccsek után – ugyanakkor ha a Pool első nyolcaddöntőjén is villan, megelőzi Szalahot.

Szoboszlai Dominik már megelőzte Gerrardot

Akit már megelőzött a hat mérkőzést számláló sorozatával, az a vele folyvást összehasonlított liverpooli klublegenda, Steven Gerrard, aki öt egymást követő BL-találkozón vállalt főszerepet gólban. Igaz, ő kétszer is eljutott idáig: előbb a 2007/08-as évadban (5 gól, 2 gólpassz) majd a 2008/09-es szezon első öt meccsén (5 gól, 1 gólpassz).

A Bajnokok Ligája kanadai ponttáblázata:

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 pont (13 gól, 0 gólpassz)
  2. Marcus Rashford (Barcelona): 9 pont (5 gól, 4 gólpassz)
  3. Szoboszlai Dominik (Liverpool): 8 pont (4 gól, 4 gólpassz); Harry Kane (Bayern München): 8 pont (8 gól, 0 gólpassz); Anthony Gordon (Newcastele United): 8 pont (6 gól, 2 gólpassz); Fermín López (Barcelona): 8 pont (5 gól, 3 gólpassz).

 

 

