Miért tették ezt vele? Szoboszlait csúnyán magára hagyták a társai

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett gólja, illetve gólpassza ellenére az utolsó pillanatban 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A magyar játékosra nem lehetett panasz, ő mindent elkövetett csapata győzelméért, így nem véletlen, hogy a Liverpool Echo áldozatként ír róla.

Szoboszlai Dominik teljesítménye is kevés volt a sikerhez Fotó: Catherine Ivill - AMA

Szoboszlai Dominik nem érdemli meg, ami a Liverpool legutóbbi kétségbeejtő veresége után történt vele

- írja címében lap, amely szerint a lefújás után társai magára hagyták a magyar válogatott csapatkapitányát - idézi a cikket a Magyar Nemzet.

"Szoboszlai Dominik elkeseredett arcot vágott a kudarc után. Miközben társai lehajtott fejjel, csalódottan vánszorogtak le a Vitality Stadion gyepéről, ő csípőre tett kézzel, mozdulatlanul állt, és képtelen volt felfogni a történteket. Társai magára hagyták, az egyedüli kivétel Mohamed Szalah volt, ő ment oda hozzá, és terelte le a pályáról. Egyértelmű, hogy mennyire mélyen érintette a magyar játékost a kudarc. Hogyan is ne érintené, amikor újabb kiváló teljesítményt nyújtott, ismét több poszton játszott, mégsem lett belőle semmi" - vélekedett a Liverpool Echo szerzője.

Szoboszlai Dominik két gólt lőtt a héten

A This is Anfield is dicsérte Szoboszlait:

A héten a második szabadrúgásgólját szerezte, ebben a szezonban messze kiemelkedik a többiek közül

- fogalmazott a lap.

A Liverpool negyedik helyen áll a Premier League-ben, ahol címvédőként már csak a Bajnokok Ligája-indulásért küzd.