Megható fotó, Szoboszlai Dominik a kislányával fürdőzött

Szoboszlai Dominik négy fotót osztott meg magáról az X-en, és ezeken egyikén a kislányával látható egy medencében. A magyar válogatott csapatkapitánya egyénileg eredményes héten van túl, hiszen a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben is gólt szerzett, de csapata, a Liverpool miatt már nem lehet elégedett. Az angol együttes csak a hatodik helyen áll a bajnokságban, a címvédére már nem maradt esélye, mindössze azért küzd, hogy BL-szereplést érő helyen végezzen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.