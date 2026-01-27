Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Megható fotó, Szoboszlai Dominik a kislányával fürdőzött

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 06:15
Megható fotót láthatunk a Liverpool sztárjáról. Szoboszlai Dominik új képekkel üzent.
HWK
Szoboszlai Dominik négy fotót osztott meg magáról az X-en, és ezeken egyikén a kislányával látható egy medencében. A magyar válogatott csapatkapitánya egyénileg eredményes héten van túl, hiszen a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben is gólt szerzett, de csapata, a Liverpool miatt már nem lehet elégedett. Az angol együttes csak a hatodik helyen áll a bajnokságban, a címvédére már nem maradt esélye, mindössze azért küzd, hogy BL-szereplést érő helyen végezzen. 

 

