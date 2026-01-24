Kellemetlen, ami a TV2 csatornáján történt Szoboszlai Dominik miatt

Csúnyán megszenvedtek a focival a SuperTV2 Észbontók című műsorának vendégei. Regina és Panna arra keresték a választ a televíziós műveletlenségi vetélkedőben, hogy a leghíresebb magyar focista, Szoboszlai Dominik jelenleg melyik ország egyik klubcsapatában játszik. Sőt, a lányok feladata az volt, hogy ezt a térképen is megjelöljék.
Regina és Panna előbb azt próbálták megfejteni, hogy Szoboszlai melyik klubcsapatban játszik. Elsőként a Real Madridot dobták be – amely csapattal valóban összeboronálták az utóbbi időben a magyar válogatott csapatkapitányát –, de az egyik lány kiemelte azt is, hogy Szoboszlai nemrég Magyarországon játszott Cristiano Ronaldo ellen. Regina itt vélhetően a magyar-portugál vb-selejtezőre gondolt, de a kérdés ugyebár nem erre irányult.
Volt a Liverpoolban, volt a magyaroknál, meg a Real Madridnál szerintem
– fogalmazott a vetélkedőben szereplő lány. Miközben társa, Panna már majdnem elindult a jó irányba, és feltette a kérdést, hogy Liverpool vajon melyik országban van?! Regina viszont gyorsan visszaterelte a témát Madridra.
Az milyen ország? Madrid
– kérdezte Panna, amely után kissé kellemetlen pillanatok játszódtak le a képernyőn.
Barcelona!
– vágta rá Regina, amit már a műsor sztárvendégei, Curtis és Horváth Tamás sem tudtak nevetés nélkül kibírni.
A lányok ezután rájöttek, hogy Barcelona nem egy ország, hiszen az Spanyolországban található, így Madrid is. Regina és Panna ezt követően a feladatnak eleget téve Spanyolországot kezdték el keresni a térképen, de végül jelölésüket valahova Észtország és Fehéroroszország környékére rakták.
A helyes válasz ezzel szemben Anglia lett volna, hiszen Szoboszlai Dominik a Liverpool focicsapatának játékosa.
Nem lehet, hogy ezt nem tudják... minden erről szól
– fogalmazott Curtis, aki szerint azonban lesz még olyan, hogy a magyar válogatott középpályás egyszer a Real Madrid játékosa lesz.
