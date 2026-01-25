Csillagot igazolt a Liverpool; Szoboszlai nem hagyta szó nélkül

Szoboszlai Dominikkel, Tóth Alexszel és a Liverpool új magyaros nevű szerzeményével, Aurélia Csilaggal kapcsolatos hírek kerültek be a Bors eheti válogatásába.

Szoboszlai Dominik is gratulált Tóth Alexnek Fotó: Jan Kruger / Getty Images

Csillag írt alá Liverpoolban

Újabb magyar név tűnt föl a Liverpool labdarúgóklub kötelékében, pedig már eddig sem volt kevés. Az angol Premier League-ben bajnoki címvédő csapat magyar triója, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin, valamint az U18-as ificsapatban a szárnyait bontogató, 16 éves magyar szupertehetség, Farkas Erik mellett immár a Pool női csapatában is akadnak ismerősen csengő nevek. Most pedig egy újabb "magyaros" név került a Vörösökhöz, ugyanis a magyar felmenőkkel rendelkező Aurélie Csillag írt alá a klubhoz. Erről ezen a linken tudsz többet olvasni!

Csillag a Liverpool női csapatának új játékosa Foptó: Liverpool FC

Szoboszlai és Kerkez is gratulált Tóth Alexnek

Kedden délelőtt hivatalossá vált, hogy Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett. Az átigazolás hírére sorra érkeztek a gratulációk a futballvilág ismert szereplőitől, ezekhez pedig csatlakozott két válogatottbeli csapattársa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. Mindkét liverpooli sztár rövid Instagram-üzenettel köszöntötte a Fradi egykori középpályását Angliában. A részletekről ezen a linken olvashatsz bővebben.

Tóth Alexnél új csapata mezéve

Fotó: AFC Bournemouth

Tóth Alex tehetségesebb, mint Kerkez?

A magyar válogatott focista néhány hónap leforgása alatt az NB I legértékesebb játékosává nőtte ki magát, ám a Bournemouth szurkolói közül néhányan egyelőre kételkednek abban, hogy a fiatal tehetség az angol élvonalban is képes lesz-e azonnal helytállni. Egyesek Kerkez Milosnál is tehetségesebbnek tartják, míg mások nem várnak tőle kiemelkedő teljesítményt. A Bournemouth-szurkolók véleményét ezen a linken találod.