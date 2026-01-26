"Sok volt az apró buta hiba" - Robbie Keane nem kertelt a Fradi kudarca után

A Fradi 3-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Győr ellen az NB I 19. fordulójában. Varga Barnabás és Tóth Alex már nem lépett pályára, a frissen igazolt szlovén csatár, Franko Kovacevic viszont kezdőként gólt szerzett. A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane csalódottan értékelt, azonban hangsúlyozta: időt kell adni az új játékosok beilleszkedésére, miután a klub a hónap során két meghatározó futballistát is értékesített.
Túl sok párharcot és második labdát vesztettünk el a mérkőzés utolsó harmadában. Főleg középen vesztettünk sok labdát, sok volt az apró buta hiba. Amikor elveszted a két legjobb játékosodat, akkor időt kell hagynod az újaknak, alkalmazkodni kell a új helyzethez, de az a gól, amit Franko lőtt, azaz ő erőssége, míg Elton jól ismeri az NB I-et, kell egy kis idő nekik, de nyilván erre nincs lehetőség, mindent a lehető leghamarabb kell végrehajtanunk. Grubert szerettük volna kezdetni, de akkor nem maradt volna több jól cserélhető támadó játékos. Szeretnénk minél több lehetőséget adni neki. A második félidőben jól játszottunk, volt később két nagy helyzetünk, amik nem mentek be, ez megbosszulta magát, ez döntött ma, az ellenfél jobban sáfárkodott a helyzeteivel. A mi részünkről túl sok volt a hiba
- nyilatkozta a Fradi-hu-nak az ír tréner, aki szerint a négypontos lemaradás még behozható, hosszú az út a bajnokság végéig.
"Nagyon gyorsan megváltozhatnak a dolog, természetesen minden meccset meg akarunk és meg is kell nyernünk, ezt várjuk mi is és a szurkolóink is. 25 éve vagyok a fociban, nagyon gyorsan tudnak fordulni a dolgok. Meg kell küzdenünk ezzel a magyar szabállyal, de az a cél nekem is és a szurkolóknak is, hogy címet védjünk."
A Ferencváros legközelebb csütörtökön (21:00) a Notthingham ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában.
