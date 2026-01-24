Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Ilyen se volt még, Kerkez és Szoboszlai kapcsán gyors döntést hoztak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 10:45
A Bournemouth a Liverpoolt fogadja szombat este a labdarúgó Premier League 23. fordulójának meccsén. A szakírók véleménye azonos Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kapcsán a liverpooli kezdőcsapat kapcsán.
Szombat este (18.15, tv: Spíler 1) bemutatkozhat a Bournemouth színeiben a Ferencvárostól igazolt Tóth Alex, amikor új csapata a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató, címvédő Liverpoolt fogadja. A vendégváros szakírói rendszeresen megtippelik a liverpooli kezdőcsapatot, de most olyan történt, ami nagyon ritkán: a zsurnaliszták teljes egyetértésben voltak Szoboszlai és Kerkez kapcsán.

Kerkez és Szoboszlai fut, liverpooli kezdőcsapat
Kerkez és Szoboszlai is ott lesz a liverpooli kezdőcsapatban Fotó: Jean Catuffe

A Liverpool Echo legfrissebb cikkében az újságírók biztosak benne, hogy a Liverpool mindkét magyar játékosa a kezdőcsapatban kap helyet. Kerkez kapcsán általában szkeptikusak szoktak lenni, sűrűn a cserék közé tippelik őt, ezúttal azonban egyértelműnek látják a helyzetét.

Kerkez Milos és Jeremie Frimpong megtartják helyüket a bal és jobb hátvéd pozícióban

 - jósolják a szombati mérkőzés kapcsán.

Kerkez él a lehetőséggel a liverpooli kezdőcsapatban

Úgy vélik, Kerkez egyre inkább felveszi a ritmust a Liverpoolban, és már nemcsak megkapja a lehetőséget kezdőként Arne Slot vezetőedzőtől, hanem él is vele, mind a támadójátékban, mind pedig a védekezésben remek teljesítményt nyújtva segíti a Vörösöket. A szombati meccs speciális lesz a magyar hátvédnek, hiszen a Bournemouth-Liverpool mérkőzésen abban a stadionban játszhat, ahol bemutatkozott Angliában.

 

