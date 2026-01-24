Ilyen se volt még, Kerkez és Szoboszlai kapcsán gyors döntést hoztak

Szombat este (18.15, tv: Spíler 1) bemutatkozhat a Bournemouth színeiben a Ferencvárostól igazolt Tóth Alex, amikor új csapata a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató, címvédő Liverpoolt fogadja. A vendégváros szakírói rendszeresen megtippelik a liverpooli kezdőcsapatot, de most olyan történt, ami nagyon ritkán: a zsurnaliszták teljes egyetértésben voltak Szoboszlai és Kerkez kapcsán.
A Liverpool Echo legfrissebb cikkében az újságírók biztosak benne, hogy a Liverpool mindkét magyar játékosa a kezdőcsapatban kap helyet. Kerkez kapcsán általában szkeptikusak szoktak lenni, sűrűn a cserék közé tippelik őt, ezúttal azonban egyértelműnek látják a helyzetét.
Kerkez Milos és Jeremie Frimpong megtartják helyüket a bal és jobb hátvéd pozícióban
- jósolják a szombati mérkőzés kapcsán.
Úgy vélik, Kerkez egyre inkább felveszi a ritmust a Liverpoolban, és már nemcsak megkapja a lehetőséget kezdőként Arne Slot vezetőedzőtől, hanem él is vele, mind a támadójátékban, mind pedig a védekezésben remek teljesítményt nyújtva segíti a Vörösöket. A szombati meccs speciális lesz a magyar hátvédnek, hiszen a Bournemouth-Liverpool mérkőzésen abban a stadionban játszhat, ahol bemutatkozott Angliában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.