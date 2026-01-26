Rendőr várta Gulácsiékat az öltöző előtt

Különös közjátékkal zárult az RB Leipzig szombati Bundesliga-meccse Heidenheimben. Miután a magyar klublegenda Gulácsi Péter és Orbán Willi német futballcsapata 3-0-ra nyert idegenben, egy egyenruhás rendőr várta a lipcsei focistákat az öltözőjüknél.

Gulácsi Péterék új közönségkedvence, Yan Diomande a Bundesliga-meccs után odaadta a mezét az ereklyevadász rendőrnek

Fotó: picture alliance

Mint kiderült, a hatóság embere Babacar N'Diaye csapatmenedzserrel beszélgetett és különösen a Bundesliga-élklub új sztárja, a mérkőzésen két gólpasszal villant Yan Diomande iránt érdeklődött.

Ereklyét kunyerált Gulácsi Péter ifjú csapattársától

Az európai sztárklubok sorához csábított, Liverpoolban például Mohamed Szalah utódául szánt 19 éves elefántcsontparti szélsőnek persze nem gyűlt meg a baja a törvénnyel.

A rendőr ekkor már szolgálaton kívül volt, és a Diomande-rajongó fiának kért ereklyét az RB Leipzig erősségétől. Az afrikai szupertehetség levette a mezét és odaadta a rámenős édesapának.

Az alábbi képgalériából kitűnik,, hogy Diomande különösen népszerű a gyerekek körében:

A Heidenheim-RB Leipzig (0-3) Bundesliga-meccs öszefoglalója: