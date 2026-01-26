Rendőr várta Gulácsiékat az öltöző előtt

Különös közjátékkal zárult az RB Leipzig szombati Bundesliga-meccse Heidenheimben. Miután a magyar klublegenda Gulácsi Péter és Orbán Willi német futballcsapata 3-0-ra nyert idegenben, egy egyenruhás rendőr várta a lipcsei focistákat az öltözőjüknél.
Mint kiderült, a hatóság embere Babacar N'Diaye csapatmenedzserrel beszélgetett és különösen a Bundesliga-élklub új sztárja, a mérkőzésen két gólpasszal villant Yan Diomande iránt érdeklődött.
Az európai sztárklubok sorához csábított, Liverpoolban például Mohamed Szalah utódául szánt 19 éves elefántcsontparti szélsőnek persze nem gyűlt meg a baja a törvénnyel.
A rendőr ekkor már szolgálaton kívül volt, és a Diomande-rajongó fiának kért ereklyét az RB Leipzig erősségétől. Az afrikai szupertehetség levette a mezét és odaadta a rámenős édesapának.
Az alábbi képgalériából kitűnik,, hogy Diomande különösen népszerű a gyerekek körében:
