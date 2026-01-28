Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Megvan róla a véleményem..." - Arne Slot botrányt kavart a cinikus beszólásával

Arne Slot
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 14:35
Liverpool FCPremier League
A holland szakember a saját sírját ássa? A Qarabag elleni BL-meccs előtt Arne Slot meghökkentő és tiszteletlen kijelentést tett saját csapatára.

Szerda este az azeri Qarabag ellen zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát a Liverpool. A Vörösök pocsékul indították az új naptári évet: a Premier League pontvadászatában idén még nem nyertek meccset Szoboszlaiék, viszont a nemzetközi porondon a – PSV elleni őszi zakón kívül – nem lehet panasz az együttes teljesítményére. Mindez akár kapaszkodót is jelenthetett volna a menesztés szélére sodródott Arne Slot vezetőedző számára, azonban a meccset megelőző sajtótájékoztatón a holland szakember felháborítóan nyilatkozott a saját klubjáról, amellyel egyértelműn maga alatt vágta a fát.

Arne Slot sorsa is eldőlhet a Liverpool-Qarabag Bajnokok Ligája meccsen
Arne Slot sorsa is eldőlhet a Liverpool-Qarabag Bajnokok Ligája meccsen Fotó: Gaspafotos/MB Media

Arne Slot tiszteletlen a Liverpoollal?

Amikor a 47 éves szakembert arról faggatták, mit tekintene elfogadható eredménynek az idény végén, cinikus választ adott:

Nem lehet elhallgattatni a külső hangokat egy olyan nagy klubnál, mint a Liverpool, főleg, ha nem vagy harcban a bajnoki címért. Azért érdemes megjegyezni, hogy a Liverpool az elmúlt 30 évben csak kétszer nyert bajnokságot. Szóval mi az elfogadható? Megvan róla a véleményem, de nem fogom megosztani 

– fogalmazott a Premier League-győztes edző.

Arne Slot híres arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét a sajtótájékoztatókon, most viszont egyértelműen túl őszinte volt. Alighanem a saját irháját akarta ezzel menteni, hiszen az említett két bajnoki címből az egyik az ő nevéhez fűződik.

Azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Liverpool tavaly mindössze 84 ponttal lett bajnok, míg Jürgen Klopp irányításával 2019-ben például a 97 egység sem volt elég az aranyéremhez. Nem csoda, hogy a tiszteletlen kijelentés a szurkolók körében is hatalmas port kavart: egyesek szerint már önmagában ezért is ki kellene rúgni a szakembert. Az sem kizárt, hogy már maga Slot is erre pályázik, hiszen ebből a nyilatkozatából is egyértelmű, hogy kezd összetörni a nyomás és az elvárások alatt.

Ugyanakkor a klub vezetősége egyelőre semmilyen drasztikus lépésre nem szánta el magát. Az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy a nyártól Xabi Alonso veheti át a stafétabotot, év közbeni ideiglenes cserének pedig Steven Gerrard neve is felmerült, de friss angol sajtóhírek szerint a Premier League-címvédő Arne Slottal a kispadon fejezi be a szezont.

@borsonline_aktualis

Szoboszlai váratlan ajándékot kapott A Liverpool edzője, Arne Slot a játékosoknak kedveskedett. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #karacsony #liverpool #arneslot

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu