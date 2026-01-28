"Megvan róla a véleményem..." - Arne Slot botrányt kavart a cinikus beszólásával

Szerda este az azeri Qarabag ellen zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát a Liverpool. A Vörösök pocsékul indították az új naptári évet: a Premier League pontvadászatában idén még nem nyertek meccset Szoboszlaiék, viszont a nemzetközi porondon a – PSV elleni őszi zakón kívül – nem lehet panasz az együttes teljesítményére. Mindez akár kapaszkodót is jelenthetett volna a menesztés szélére sodródott Arne Slot vezetőedző számára, azonban a meccset megelőző sajtótájékoztatón a holland szakember felháborítóan nyilatkozott a saját klubjáról, amellyel egyértelműn maga alatt vágta a fát.

Arne Slot sorsa is eldőlhet a Liverpool-Qarabag Bajnokok Ligája meccsen Fotó: Gaspafotos/MB Media

Arne Slot tiszteletlen a Liverpoollal?

Amikor a 47 éves szakembert arról faggatták, mit tekintene elfogadható eredménynek az idény végén, cinikus választ adott:

Nem lehet elhallgattatni a külső hangokat egy olyan nagy klubnál, mint a Liverpool, főleg, ha nem vagy harcban a bajnoki címért. Azért érdemes megjegyezni, hogy a Liverpool az elmúlt 30 évben csak kétszer nyert bajnokságot. Szóval mi az elfogadható? Megvan róla a véleményem, de nem fogom megosztani

– fogalmazott a Premier League-győztes edző.

Arne Slot híres arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét a sajtótájékoztatókon, most viszont egyértelműen túl őszinte volt. Alighanem a saját irháját akarta ezzel menteni, hiszen az említett két bajnoki címből az egyik az ő nevéhez fűződik.

Azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Liverpool tavaly mindössze 84 ponttal lett bajnok, míg Jürgen Klopp irányításával 2019-ben például a 97 egység sem volt elég az aranyéremhez. Nem csoda, hogy a tiszteletlen kijelentés a szurkolók körében is hatalmas port kavart: egyesek szerint már önmagában ezért is ki kellene rúgni a szakembert. Az sem kizárt, hogy már maga Slot is erre pályázik, hiszen ebből a nyilatkozatából is egyértelmű, hogy kezd összetörni a nyomás és az elvárások alatt.

Ugyanakkor a klub vezetősége egyelőre semmilyen drasztikus lépésre nem szánta el magát. Az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy a nyártól Xabi Alonso veheti át a stafétabotot, év közbeni ideiglenes cserének pedig Steven Gerrard neve is felmerült, de friss angol sajtóhírek szerint a Premier League-címvédő Arne Slottal a kispadon fejezi be a szezont.