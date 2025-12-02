Fogjuk a fejünket, durva hírek terjednek Szoboszlai Dominik exéről

Photoshopolt képekkel és videókkal gyártottak döbbenetes álhíreket a Facebookon a Liverpool-sztár exéről. Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni három együtt töltött év után szakítottak, azóta mindketten élik a saját életüket. Szoboszlai időközben megházasodott és megszületett első gyermeke, míg a 24 éves szépség folytatta a modell- és influenszerkarrierjét. Most azonban olyan álhírek jelentek meg az interneten, amelyek szerint Gécsek Fanni OnlyFans-fiókot indított.

Szoboszlai Dominik volt barátnőjéről, Gécsek Fanniról felháborító álhírek terjednek az interneten

Fotó: Izzy Poles - AMA

Egy oldal azt állítja, hogy Szoboszlai Dominik volt párja OnlyFans-karriert indított. Sőt, azt írják, hogy a szakításuk után rögtön belevágott a felnőtt tartalmak gyártásába, amelyből már az első 24 órában jelentős összeget keresett. És ha mindez nem lenne elég, a cikkek szerint Gécsek Fanni a videókban olyan részleteket is megoszt Szoboszlairól, amelyeket korábban soha nem hallhattunk. Eláruljuk, mi az igazság mindezekkel kapcsolatban!

Gécsek Fanni a szakítás után is boldog

Az álhírekből természetesen semmi sem igaz. A gyönyörű modell a szakítás óta összeszedte magát, visszatért a teniszhez és továbbra is aktívan modellkedik. Azt, hogy jelenleg foglalt-e a szíve, egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy egyedül is ragyogóan fest a szőke szépség.