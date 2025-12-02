Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fogjuk a fejünket, durva hírek terjednek Szoboszlai Dominik exéről

Gécsek Fanni
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 16:00
álhírekSzoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik exe uralja a híreket Facebookon, azt terjesztik róla, hogy OnlyFans-oldalt indított. Gécsek Fanniról meglepő képek kerültek elő, utánajártunk az igazságnak!

Photoshopolt képekkel és videókkal gyártottak döbbenetes álhíreket a Facebookon a Liverpool-sztár exéről. Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni három együtt töltött év után szakítottak, azóta mindketten élik a saját életüket. Szoboszlai időközben megházasodott és megszületett első gyermeke, míg a 24 éves szépség folytatta a modell- és influenszerkarrierjét. Most azonban olyan álhírek jelentek meg az interneten, amelyek szerint Gécsek Fanni OnlyFans-fiókot indított.

Szoboszlai Dominik volt barátnőjéről, Gécsek Fanniról álhírek terjednek az interneten.
Szoboszlai Dominik volt barátnőjéről, Gécsek Fanniról felháborító álhírek terjednek az interneten 
Fotó: Izzy Poles - AMA

Egy oldal azt állítja, hogy Szoboszlai Dominik volt párja OnlyFans-karriert indított. Sőt, azt írják, hogy a szakításuk után rögtön belevágott a felnőtt tartalmak gyártásába, amelyből már az első 24 órában jelentős összeget keresett. És ha mindez nem lenne elég, a cikkek szerint Gécsek Fanni a videókban olyan részleteket is megoszt Szoboszlairól, amelyeket korábban soha nem hallhattunk. Eláruljuk, mi az igazság mindezekkel kapcsolatban!

Gécsek Fanni a szakítás után is boldog

Az álhírekből természetesen semmi sem igaz. A gyönyörű modell a szakítás óta összeszedte magát, visszatért a teniszhez és továbbra is aktívan modellkedik. Azt, hogy jelenleg foglalt-e a szíve, egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy egyedül is ragyogóan fest a szőke szépség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu