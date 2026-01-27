Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Tévhitek a D-vitamin pótlásáról: káros vagy sem a szolárium?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 15:15
A D-vitamin pótlása körül rengeteg félreértés kering, különösen a napozás és a szolárium szerepét illetően. A D-vitamin valóban nélkülözhetetlen a csontok, az immunrendszer és a hormonális működés szempontjából, de nem mindegy, hogyan és milyen forrásból jut hozzá a szervezet.
Miért annyira fontos a D-vitamin a szervezetünk megfelelő működése számára? Hogyan pótoljuk úgy, hogy ne ártsunk magunknak? Vajon tényleg segít a D-vitamin termelésében a szolárium, vagy inkább káros következményei vannak? Utánajártunk a tényeknek és a távhiteknek. 

A képen látható élelmiszerek természetes D-vitamin források.
Jobb, ha a D-vitamint inkább élelmiszerekből vesszük magunkhoz? Cikkünkből kiderül. 
Fotó: Tatevosian Yana
  • A D-vitamin hormonként is működik a szervezetben
  • Szerepe van a csontanyagcserében és az immunvédelemben
  • Hiánya gyakori mérsékelt égövön
  • A napfény természetes forrás
  • A szolárium hatása vitatott
  • A túlzott UV-terhelés kockázatos lehet

Miért ennyire fontos a D-vitamin a szervezetnek?

A D-vitamin kulcsszerepet játszik a kalcium felszívódásában, ezáltal a csontok és a fogak egészségében. Emellett befolyásolja az immunrendszer működését, az izomerőt, valamint bizonyos hormonális folyamatokat is. A szakértők szerint megfelelő szintje hozzájárulhat a fertőzések elleni védekezéshez és a krónikus gyulladások mérsékléséhez.

Hiánya gyakran észrevétlen marad, mégis fáradtság, izomfájdalom, gyakoribb megbetegedések és hangulati változások formájában jelentkezhet. Magyarországon a lakosság jelentős része érintett, különösen az őszi és téli hónapokban.

A szervezet D-vitamin-termelése elsősorban napfény hatására indul be, ezért merül fel sokaknál a kérdés: vajon a szolárium pótolhatja-e ezt a hatást?

Szolárium és D-vitamin: tényleg segít?

A D-vitamin termelődéséhez UVB-sugárzás szükséges. A legtöbb szolárium azonban főként UVA-sugarakat bocsát ki, amelyek kevésbé hatékonyak a D-vitamin-szint növelésében. Bár bizonyos berendezések kis mennyiségű UVB-t is kibocsáthatnak, ez nem tekinthető biztonságos vagy kontrollált megoldásnak.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a szolárium nem ajánlott D-vitamin-pótlás céljából. Az UV-terhelés növeli a bőrrák kockázatát, gyorsítja a bőr öregedését, és hosszú távon többet árthat, mint használ. A szolárium tehát nem egyenértékű a természetes napfénnyel.

Mi a biztonságos módja a D-vitamin pótlásának?

A D-vitamin pótlásának legbiztonságosabb módja az orvos vagy dietetikus által javasolt étrend-kiegészítők alkalmazása. Ezek pontos dózisban tartalmazzák a hatóanyagot, így elkerülhető a hiány és a túladagolás is.

A nyári hónapokban a rövid ideig tartó, leégésmentes napfényexpozíció segíthet a természetes termelésben, de ez egyénenként eltérő. A bőrtípus, az életkor és a földrajzi elhelyezkedés mind befolyásolják a hatékonyságot.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szolárium használata nem tekinthető egészséges alternatívának, és a D-vitamin pótlását nem ezen keresztül érdemes megoldani.

