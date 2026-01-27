Eleged van már a lelapuló frizurából? Ezzel az egyszerű darabbal, télen sem kell lemondanod a stílusról

Egy kötött sapka praktikus és melegen tart, de megvan az ára. A téli szezonban ne is álmodj egy jól beszárított frizuráról: szenvedhetsz vele órákig a fürdőszobában, miután leveszed a sapkát, a hajtöveid elfelejtik, hogyan is kellene állniuk. Arról nem is beszélve, hogy jóval sűrűbben kell mosni a hajadat, hiszen hamarabb zsírosodik. Ha te is ezekkel a problémákkal küzdesz, akkor ezekből a kiegészítőkből válogass a sapka helyett!

3 tipp sapka helyett: nőies alternatívák télre, amikért hálás lesz a frizurád!

Fotó: Galina Zhigalova / Shutterstock

A klasszikus téli sapkák nem sok lehetőséget hagynak az igazán szépen formázott frizuráknak.

Nemcsak lelapítják a hajat, de a faggyútermelést is felgyorsítják.

Több divatos és nőies alternatíva is létezik a sapka helyett, amelyekkel védelmet nyújthatsz a fejednek, füleidnek a hideg hónapokban.

3 praktikus, nőies és meleg alternatíva, amiket idén télen bevethetsz a sapka helyett

Fülmelegítő: célzott védelem, szabad tincsek

A fülmelegítő egyik legnagyobb előnye, hogy csak ott takar, ahol valóban szükséges. A fejtető szabad marad, így a hajad sem lapul le. Hideg, szeles időben kifejezetten hatékony. Akkor is kényelmes választás, ha a kabátodnak magas gallérja van, vagy, ha te is imádod az idén nagy közkedveltségnek örvendő pokrócszerű, óriás sálakat.

Kötött fejpánt: tökéletes, meleg és divatos kompromisszum

Ha egy fokkal elegánsabb megoldásra vágysz a fülvédőnél, egy vastag téli fejpánt lesz a tökéletes választás számodra. Divatos, nőies és akár egy copffal is tökéletesen működik. Rövidebb frizurákkal még szuperebbül mutat.

Barett: laza fedés és kevesebb hajbaki

Egy barett sapka nem simul, feszül rá teljesen a fejedre, inkább csak rácsücsül, de ez nagy különbséget jelent, ha szereted a szépen formázott frizurákat. Egy vastagabb anyagból készült darab jól véd a hideg ellen, de nem bántja a frissen mosott hajad.

Érdemes mindegyiket felpróbálnod, mert a stílusod mellett a hajad hossza és a fejformád is döntő szerepet játszik abban, melyik téli kiegészítő fog a legjobban passzolni hozzád! Ha igazán nagy stílusikon vagy, és szereted a változatosságot, akár mindet beszerezheted, így az időjárás és az aktuális frizurád szerint válogathatsz, melyiket kapd fel a szokásos kötött sapka helyett!

Nézd meg a következő videót, és készítsd el saját kötött fejpántodat a hideg téli napokra: