Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eleged van már a lelapuló frizurából? Ezzel az egyszerű darabbal, télen sem kell lemondanod a stílusról

tél
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 13:15
hajpántstílustippsapkadivatfrizura
Neked is eleged van már a hidegből és a vastag, nehéz ruhákból? Mutatunk pár ultranőies alternatívát, amelyeket a leghidegebb napokon is bevethetsz a sapka helyett. Ezekkel a darabokkal garantáltan nem lapul le a hajad, mire beérsz a munkába!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Egy kötött sapka praktikus és melegen tart, de megvan az ára. A téli szezonban ne is álmodj egy jól beszárított frizuráról: szenvedhetsz vele órákig a fürdőszobában, miután leveszed a sapkát, a hajtöveid elfelejtik, hogyan is kellene állniuk. Arról nem is beszélve, hogy jóval sűrűbben kell mosni a hajadat, hiszen hamarabb zsírosodik. Ha te is ezekkel a problémákkal küzdesz, akkor ezekből a kiegészítőkből válogass a sapka helyett!

Piros kötött téli sapka helyett egy piros sálat viselő nő.
3 tipp sapka helyett: nőies alternatívák télre, amikért hálás lesz a frizurád!
Fotó: Galina Zhigalova / Shutterstock 
  • A klasszikus téli sapkák nem sok lehetőséget hagynak az igazán szépen formázott frizuráknak.
  • Nemcsak lelapítják a hajat, de a faggyútermelést is felgyorsítják.
  • Több divatos és nőies alternatíva is létezik a sapka helyett, amelyekkel védelmet nyújthatsz a fejednek, füleidnek a hideg hónapokban.

3 praktikus, nőies és meleg alternatíva, amiket idén télen bevethetsz a sapka helyett

Fülmelegítő: célzott védelem, szabad tincsek

A fülmelegítő egyik legnagyobb előnye, hogy csak ott takar, ahol valóban szükséges. A fejtető szabad marad, így a hajad sem lapul le. Hideg, szeles időben kifejezetten hatékony. Akkor is kényelmes választás, ha a kabátodnak magas gallérja van, vagy, ha te is imádod az idén nagy közkedveltségnek örvendő pokrócszerű, óriás sálakat.

Kötött fejpánt: tökéletes, meleg és divatos kompromisszum

Ha egy fokkal elegánsabb megoldásra vágysz a fülvédőnél, egy vastag téli fejpánt lesz a tökéletes választás számodra. Divatos, nőies és akár egy copffal is tökéletesen működik. Rövidebb frizurákkal még szuperebbül mutat.

Barett: laza fedés és kevesebb hajbaki

Egy barett sapka nem simul, feszül rá teljesen a fejedre, inkább csak rácsücsül, de ez nagy különbséget jelent, ha szereted a szépen formázott frizurákat. Egy vastagabb anyagból készült darab jól véd a hideg ellen, de nem bántja a frissen mosott hajad.

Érdemes mindegyiket felpróbálnod, mert a stílusod mellett a hajad hossza és a fejformád is döntő szerepet játszik abban, melyik téli kiegészítő fog a legjobban passzolni hozzád! Ha igazán nagy stílusikon vagy, és szereted a változatosságot, akár mindet beszerezheted, így az időjárás és az aktuális frizurád szerint válogathatsz, melyiket kapd fel a szokásos kötött sapka helyett!

Nézd meg a következő videót, és készítsd el saját kötött fejpántodat a hideg téli napokra:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu