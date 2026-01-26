Megőrjíti a rajongókat, kipakolta a ciciket a világ legdögösebb autóversenyzőnője

Toni Breidinger 1999-ben született és minden álma az volt, hogy autóversenyző legyen. Ez korábban nehéz feladatnak tűnt, hiszen kevés női pilóta állja meg a helyét ebben a sportban, azonban neki mégis sikerült. Tinédzserként már az amerikai utánpótlás élmezőnyében versenyzett, majd bekerült a NASCAR Drive for Diversity programjába, ami megnyitotta előtte az utat a profi autóversenyzés világába. Emellett nem hivatásszerűen, de modellkedik is, és kár lenne tagadni, hogy ez kifejezetten jól áll neki.
Az albán származású versenyző egy fotózás keretében igazi dívává változott. Tökéletes sminkje kiemelte igéző tekintetét, a vörös ruha pedig telitalálatnak bizonyult: hangsúlyozta csodálatos alakját és formás melleit. A kamera előtt sem volt zavarban – miért is lenne? Ha egyszer alábbhagy a versenyzéssel, szinte biztos, hogy a modellkedés felé veszi az irányt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.