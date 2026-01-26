Megőrjíti a rajongókat, kipakolta a ciciket a világ legdögösebb autóversenyzőnője

Toni Breidinger 1999-ben született és minden álma az volt, hogy autóversenyző legyen. Ez korábban nehéz feladatnak tűnt, hiszen kevés női pilóta állja meg a helyét ebben a sportban, azonban neki mégis sikerült. Tinédzserként már az amerikai utánpótlás élmezőnyében versenyzett, majd bekerült a NASCAR Drive for Diversity programjába, ami megnyitotta előtte az utat a profi autóversenyzés világába. Emellett nem hivatásszerűen, de modellkedik is, és kár lenne tagadni, hogy ez kifejezetten jól áll neki.

Toni Breidinger a világ legdögösebb női autóversenyzője Fotó: Stephanie Augello

Toni Breidinger igazán dögös szettben fotózkodott

Az albán származású versenyző egy fotózás keretében igazi dívává változott. Tökéletes sminkje kiemelte igéző tekintetét, a vörös ruha pedig telitalálatnak bizonyult: hangsúlyozta csodálatos alakját és formás melleit. A kamera előtt sem volt zavarban – miért is lenne? Ha egyszer alábbhagy a versenyzéssel, szinte biztos, hogy a modellkedés felé veszi az irányt.