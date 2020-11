Xantus Barbara színésznő maszkárusítással próbálja kihúzni a járvány alatt

A Ripost munkatársa egy pesti plázában akart új maszkot vásárolni, amikor egy ismerős, kedves hangra figyelt fel: „Szerintem ez a maszk illene hozzád. Nagyon szép és vagány, ilyet vittem a barátnőmnek, Détár Encinek” – hangzott el a mondat, amire kolléganőnk azonnal felkapta a fejét.







Xantus Barbarát a hangjáról is sokan felismerik © Ripost/Böszörményi Lilla

Ekkor derült ki, hogy a népszerű színésznőé, Xantus Barbara a koronavírus miatt maszkokat árul.

- A színház bezárt, és van két gyerekem – kezdte a Ripost-nak.

Nem bírnék otthon ülni! Muszáj pénzt keresnem, mert most nincs semmi bevételem. Nem adtam fel a hivatásom, de ez egy váratlan, különlegesen nehéz helyzet, és egy ilyen alkalmi munka segít túlélni, lelkileg és anyagilag is – mondta kendőzetlen őszinteséggel Xantus Barbara, aki bár örülhetne annak, hogy maszkkal az arcán elbújhat a vásárlók kíváncsi tekintete elől, ő egyáltalán nem bánja, ha felismerik. Öröm számára, hogy olyan terméket árul, amiben maga is hisz és így ő is segíthet másokon.







Mivel nincsenek előadások, a színésznő alkalmi munka után nézett © Ripost

- A hangomról fel szoktak ismerni az emberek, még ha az arcomat nem is látják, de mindig aranyosak. Nem tartom kizártnak, hogy a vírushelyzet után is fontos lesz megtartani egy másodállást. A lényeg, hogy senki ne adja fel, én sem teszem, hiszen biztos vagyok abban, hogy túl leszünk ezen az egészen – mondta Barbara.