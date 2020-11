Vadiúj frizurát villantott Palvin Barbi, Ön szerint jól áll neki?

Palvin Barbara legfrissebb Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy ő is csatlakozott a pink frizura trendhez, és két fotón meg is mutatta új, rózsaszín fürtjeit.

Hazánk szupermodelljének új külseje azonnal elnyerte a rajongók tetszését. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök szerint hogy fest Barbi pinkben?

Szavazzon!