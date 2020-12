Tovább dagadhat Horváth Tamás botránya a Dancing with the Stars ma esti döntőjén - várják az énekest

Sokakat foglalkoztat a gondolat, hogy a Dancing with the Stars versenyéből botrányos körülmények között távozó Horváth Tamás ott lesz-e ma este a TV2 stúdiójában a többi kieső versenyzővel együtt?







Nem volt őszinte Tamás mosolya © TV2

Tamás, mint arról a Bors a korábbiakban beszámolt, a hatodik adás után soha többé nem jelent meg a próbákon, cserben hagyva ezzel a táncpartnerét, Sipos Viktóriát, a stábot és persze a nézőket is. Az énekes arra hivatkozott, hogy az egyik próbán komoly fejsérülést szenvedett, ezért nem tudja folytatni a versenyt, de a sérülése mellett más okokról is pletykáltak: Tamás felesége és egyben menedzsere nem jött ki Sipos Vikivel, állítólag komoly féltékenységi jelenetek zajlottak a színfalak mögött. Tamás talán ebbe fáradt bele, idegesen pedig nem jó ötlet táncpróbán részt venni, mert, ha nem koncentrál az ember, bizony nagy a sérülésveszély.







Tamás és felesége, Andrea © TV2

Az igazságot valószínűleg sosem tudjuk meg, az viszont órákon belül kiderül, hogy megmutathatja-e még egyszer az énekes a tánctudását.

A Dancing with the Stars ma esti döntője nem csak azért lesz különleges, mert kiderül, hogy Pásztor Anna, Gelencsér Tímea, Gabriela Spanic vagy Győrfi Dani nyeri a versenyt, de parkettre lép az összes táncos is, akik eddig szerepeltek a műsorban.

A válaszra, történestesen, hogy Tamás megjelenik-e a döntőben este nyolcig kell várni. Ha ott lesz, biztosan nagyon ügyesek lesznek a partnerével, hiszen végig jól teljesítettek a versenyben, akár döntősök is lehettek volna.