Nem találja ki, melyik dallal ünnepelt a pont ma 45 éves Milla Jovovich

Hihetetlen, de december 17-én már a 45. születésnapját ünnepelte az akciófilmek koronázatlan királynője, a kijevi születésű, de kisgyerekkorától az Egyesült Államokban élő Milla Jovovich.

A modell-színésznő hosszabb Insta-posztban emlékezett meg a jeles napról, melyben egy picit viccelődött is a korával:

Ma van a születésnapom! És micsoda mérföldkő! A nagy 25! Plusz húsz, de ez utóbbit ne hozzuk szóba!

Milla bejegyzésében köszönetet mondott a rajongóinak és annak, hogy három évtizedet tölthetett el a szakmájában, ami a saját bevallása szerint kifejezetten szokatlan, ugyanakkor azt is elárulta: nem épp klasszikus szülinapi dalt vesz elő ilyenkor, hanem Ollie And Jerry 1984-es slágerét, a There's No Stopping Us-t. Hogy miért pont erre a nagyon nem ünnepi nótára esett a választása? Sejtésünk sincs...

Annyi bizonyos: a klipben még Jean-Claude Van Damme is feltűnik pár képkocka erejéig – de ez egy másik történet.

Millát egyébként legközelebb a Monster Hunter című akciómoziban láthatjuk viszont, amit az Egyesült Államokban 18-án mutatnak be.