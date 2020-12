Hasselhoff csak játszott KITT-tel, ma már igazi a beszélő autó: valósággá vált fikciók - Videó

Számos, a maga idejében sci-finek tűnő, filmekben megálmodott technológia ma már a mindennapi életünk része, köszönhetően a mesterséges intelligenciának. A valósággá vált fikciókat vette sorba az MVM, ezekből válogattunk.

ÖNVEZETŐ AUTÓK A Knight Riderben Michael Knight először a rádiót kereste KITT műszerfalán, amikor a mesterséges intel­ligencia megszólította: „Mit szeretnél hallani?". Michael pánikba esett, de a későbbiekben tanúi lehettünk a hangvezérelt működésnek, önvezetésnek, és akár az autó teljes átváltozásának is. A Knight Rider után több mint harminc évvel ma már sok autó felismeri a közlekedési táblákat, autópályán képesek követni a sávot és tartani az optimális távolságot az előző autótól. A Tesla már elkezdte







VIRTUÁLIS TÁRS A nő (Her) című film főszereplője, Theodore új operációs rendszert telepít a számítógépére, amely a cselekmény előrehaladtával virtuális asszisztensből szerelme tárgyává válik. A filmben a rendszert megalkotó cég azzal reklámozza a terméket, hogy az nem csupán mesterséges intelligencia, hanem egy személyiség: Samantha, aki folyamatosan tanulva fejlődik. Másodpercek alatt értelmez és csoportosít e-maileket vagy olvas el egy könyvet, miközben a férfi érzéseihez, vágyaihoz is kiválóan alkalmazko







ROBOTPINCÉREK A Vissza a jövőbe 2. részében Marty McFly betér a kávézóba, hogy igyon egy Pepsit, amivel egy robot szolgálja ki. A robotpincéreket ma már egyre több helyen alkalmazzák, ezen a téren Kína jár az élen. A robotok több feladatkört is ellátnak: egy részük üdvözlő személyzet, mások felszolgálnak vagy szórakoztatnak. Hollandiában már kifejezetten a társadalmi távolságtartásra használnak robotpincéreket a koronavírus miatt, egy budai orvosi rendelőben pedig robot végzi a koronavírus-előszűrést.







OKOSOTTHON Miután Joanna Eberhart elveszíti vezető pozícióját a tévécsatornájánál, családjával egy kisvárosba költözik. Stepfordban minden és mindenki tökéletes, így az új otthonuk is – intelligens házvezérléssel és robotkutyával. A stepfordi feleségek okosházai érintőképernyős biztonsági vezérlővel rendelkeznek, amely figyelmeztet, ha elfogyott a hűtőből a narancslé, és még a lakók vizeletét is elemzi. Napjaink valóságának otthonaiban az egyik legfontosabb alkalmazási terület a biztonság: az arcfelismerő a