Harsányi Leventéék több, mint húszmilliót gyűjtöttek autista gyerekeknek

Rekordösszegű felajánlás érkezhet a közmédia hatalmas adománygyűjtő akciójára. Idén a fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik arcára csalnak mosolyt.

Évek óta, egészen pontosan idén kilencedszerre fog össze a közmédia a nézőkkel, hogy segíthessen a Jónak lenni jó! kezdeményezéssel. December 20-án lesz látható az egész napos műsor, de a gyűjtés már elindult. A jótékonysági kampány támogatói egy autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához járulhatnak hozzá. Mint minden évben, idén is szeretnék megdönteni a rekordot.







2018-ban például, amikor diabéteszes gyerekek és fiatalok nyári táboroztatására kértek pénzt, 130 millió forint gyűlt össze, tavaly pedig, amikor a koraszülöttmentést és a Cerny Alapítványt lehetett támogatni, már 220 millió forint. Idén jó esély van a rekorddöntésre, hiszen novemberben például egy hét alatt duplájára nőtt az adományvonalon keresztül érkezett támogatások összege, így addigra már több mint húszmillió forint gyűlt össze az Együtt az Autistákért Alapítvány számára.

A közmédia jótékonysági akciója keretén belül egyébként nemcsak anyagi támogatást, de – hírességekkel karöltve – életre szóló élményeket is szeretne nyújtani az autista gyermekeknek. Az akcióhoz már csatlakozott Hosszú Katinka, Nagy Sándor, Fucsovics Márton, Gianni Annoni és Dzsudzsák Balázs is, akik vállalták hogy személyesen is találkoznak a kicsikkel. Ezeknek az álmoknak a valóra váltásában Harsányi Levente, a Pe­tőfi rádió műsorvezetője segédkezik.

– Nagyon megható látni a gyerekek arcán azt a határtalan boldogságot, amit a példaképükkel való találkozás okoz. Fantasztikus érzés részt venni ezeknek az álmoknak a megvalósításában, lelkileg megtisztulva fejezzük be a forgatásokat. Le­het, hogy ez most fellengzősen fog hangzani, de őszintén így érzem: amikor utunk végéhez érünk, ezek lesznek a fontos pillanatok, ezekre fo­gunk visszaemlékezni – mondta Harsányi Le­vente, aki azt is elárulta, a rendhagyó találkozásokról ké­szült kisfilmek az idei adománygyűjtés zárónapján, december 20-án kerülnek adásba – ezen a napon a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik a Jónak lenni jó! jótékonysági kampányba, aminek célja az örömszerzés mellett egy igen nemes ügy is: az összegyűlt pénből szeretnének létrehozni az autista gyerekeket és család­jaikat segítő diagnosztikai és terápiás centrumot is.