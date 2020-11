Győrfi Pál: A fiam túl maximalista

Győrfi Pál fia, bár senki sem kényszeríti erre, minden reggel négykor kipattan az ágyból, hogy dolgozni kezdjen. Dani az édesapja szerint maximalista, aki sokszor túl keményen bánik magával.

A Dancing With The Stars múlt szombati, negyedik adásában sokaknak okozott pozitív csalódást Győrfi Dani, aki Jim Carrey bőrébe bújva szó szerint megtáltosodott. Az első adásban ügyetlenkedő influenszer, aki kiesett, de Marsi Anikó és Osvárt Andrea betegsége miatt visszahívták, olyan lendülettel vetette bele magát másodszor a táncos műsorba, hogy mára méltó ellenfele lett a legerősebb párosoknak is.







Szombaton Jim Carreyt figurázta Dani. A produkcióján mindenki ámult © Dombóvári Tamás

Dani produkcióját az édesapja, Győrfi Pál az interneten nézte végig, mert egy munka miatt nem tudott személyesen jelen lenni a versenyen. Amikor arra kértük az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét, hogy meséljen a fiáról és arról, hogy milyen érzések ébrednek benne szereplése kapcsán, így felelt:

– Elég jól ismerem Dánielt. Ma is emlékszem, amikor a szülőszobában először megláttam. Így aztán sok mindent tudok róla, amit a nézők nem tudnak – kezdte Győrfi Pál. – Például azt, hogy bár influenszerként van bemutatva a műsorban, csak részben gyárt videós tartalmakat, emellett programozással is foglalkozik – büszkélkedett az édesapa.

– Dani, amióta a felnőttek korosztályába tartozik, nagyon, talán néha túlzottan is maximalista önmagával szemben. Ez azt jelenti például, hogy

anélkül, hogy bárki parancsot adna erre, hajnali 4-re felhúzza az óráját és késő estig dolgozik a számítógépén.

Fejleszt, alkot. Szerintem néha túl keményen bánik önmagával.

Győrfi Pál éppen ezért kíváncsian várta, hogy Dani miként ugorja meg a táncos műsor állította akadályokat. Neki pedig semmi más dolga nincs, mint büszkén nézni, hogy a fia miként lubickol ebben a szerepben.