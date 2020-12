Elképesztő: Bud Spencer javasolta Bujtor Istvánnak, hogy készítse el az Ötvös Csöpi-filmeket

Bujtor István mindig is megtisztelőnek érezte, hogy „magyar Piedoneként” emlegetik, noha egyszer nyakoncsapta őt Bud Spencer. A magyar színészlegenda életéről Hasonmások címmel Király Levente könyvet írt, amiből számos érdekes sztori kiderül.

A Piedone-filmekre sokban emlékeztető Ötvös Csöpi-filmek kitalálója maga a főszereplőt is megformáló Bujtor István volt és a legenda szerint egy személyes találkozás során maga Bud Spencer javasolta neki, hogy készítsen vértelen bunyóval fűszerezett humoros filmeket. Rómában, a Sándor Mátyás felvételei alkalmából érte Bujtort az a megtiszteltetés, hogy személyesen is találkozhatott nápolyi kollégájával.









– Mire kézhez kaptam a diplomát, már hat filmszerep volt a hátam mögött. Az előbbi film forgatása közben eljutottam Olaszországba, ahol megismerkedtem Bud Spencerrel.

Elmondtam neki, hogy én vagyok a magyar szinkronizálója. Kedvenc íróm, Rejtő Jenő szavaival élve vállon veregetett, majd felemelt és leporolt. Azóta jóba vagyunk, és levelezünk

– elevenítette fel a 2009-ben elhunyt színész korábban a különleges pillanatot.

Bujtor István a Spencerrel való találkozásáról egyébként más alkalommal is szeretett mesélni:

– Ő a szomszéd műteremben forgatott és összehoztak, bemutattak. Én már akkor szinkronizáltam őt itthon, és akkor mondta, hogy milyen jó ilyen filmet csinálni.

„Szinkronizálni is élvezet lehet, de miért nem csináltok ti is ilyet? Nagydarab, marha embernek itt vagy te, szép táj, jópofa benyögések, pofonok vér nélkül és a kisgyerek mindenképpen nagyon fontos, akárcsak a happy end. És kész is a film.”

Szent meggyőződésem, hogy a közönségnek nagyon komoly igénye van az ilyen irányú filmekre, erre a műfajra, kikapcsolódásra, szórakozásra, az egyéb, komolyabb, nehezebb veretű filmek mellett.” És mivel nem találtam vállalkozót, ezért megírtam a forgatókönyvet, elvállaltam a rendezést és a főszerepet is. A zenét az öcsém, Frenreisz Károly szerezte.







© MTVA

Bujtor egyébként, kis szerencsével, maga is olasz sztár lehetett volna. 1979-ben ugyanis felfigyelt rá egy olasz producer Az isztambuli vonat forgatása közben. Elhívta vacsorázni, és közölte vele, hogy őt szeretné a következő sorozata címszereplőjének. Bujtor igent mondott, mire a producer azt kérte, egy hónap alatt adjon le tíz kilót. Erre is rábólintott, sőt, amikor a tárgyalás után a filmes megkérdezte, mit rendel vacsorára, a színész csak ennyit mondott: „Semmit, fogyózom!” A sorozat hatalmas siker lett, ám Bujtor egy olasz kolléga miatt végül kimaradt a gyártásból, így elúszott a nemzetközi karrier lehetősége.

Ötvös Csöpi sok esetben lezserebb, vagányabb Piedonénál és a filmjei sincsenek csak a bunyókra kihegyezve. Bujtor Istvánnak azért nem volt olyan könnyű dolga, hiszen az akkori hatalom szinte nagyítóval nézte a gyakran a szocialista rendszert is pellengére állító filmjeit.

Gulyás Buda operatőr azonban ismerte Bujtor egy sokkal érzékenyebb, magába forduló oldalát is.

Amikor egy napot együtt töltöttünk a kocsiban ketten, akkor előjöttek azok a görcsei és félelmei, amit egy átlagember nem láthatott soha. Az egyik ilyen volt, hogy nagyon könnyűnek tűnt, hogy hogyan szerzi össze a pénzt a filmjeihez, de tudtam, mert nekem elmesélte, hogy milyen görccsel ment kérni. Gyűlölt kérni, és a legjobban azt gyűlölte, mikor elutasítják.

Rátóti Zoltán a Komédiások című tévésorozatban és A három testőr Afrikában című filmben dolgozott Bujtorral. A színész szerint mosolya mögött meglepő szigor rejtőzött:

– Nagyon szerettem a humorát és az emberségét. Jókat lehetett vele viccelődni munka közben is. Tudott színészül, érezte, hogy hol, hogyan kell segíteni egy-két szóval. Emellett szigorú ember volt, de következetes szigorúság volt benne – meséli Rátóti.







© Bors

40 év. Ennyi idő telt el A Pogány Madonna forgatása óta, és közel fél évszázad az első Piedone-film elkészülte óta. Azóta sajnos nemcsak a sorozatok értek véget, de a két színészlegenda földi pályafutása is.