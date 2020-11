Détár Enikőt a szerelem doppingolja – videó

A színésznő ezer százalékon égve készül a Dancing with the Stars ötödik adására. Amit eddig láttunk tőle, az alapján joggal bízhat abban, hogy akár a döntőig is eljut. A teljesítménye szerinte a szerelmének is köszönhető.

A színésznő ezer százalékon égve készül a Dancing with the Stars ötödik adására. Amit eddig láttunk tőle, az alapján joggal bízhat abban, hogy akár a döntőig is eljut. A teljesítménye szerinte a szerelmének is köszönhető.