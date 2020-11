Brutális este vár Détár Enikőékre

Szombat este kétszer lépnek színre a Dancing with the Stars versenyzői, két koreográfiához azonban kevés volt az egyhetes felkészülési idő. Lesz közös táncverseny is, amiben extra nehéz koreográfiával indul a színésznő harcba.

Szombat este a legnagyobb bulislágerekre ropják a TV2 táncos műsorának versenyzői, így borítékolni lehet, hogy a Dancing with the Stars hetedik adása sem lesz kevésbé lendületes, mint az eddig látott részek, sőt! A mostani műsor menete abban fog különbözni az előző hattól, hogy a versenyzők kétszer is táncparkettre lépnek az élő műsorban. A szóló számukon kívül egy úgynevezett riszaviadalban is részt vesznek, aminek az a lényege, hogy az összes táncos egyszerre lép színpadra és egyszerre táncol. A zsűritagok ezért a produkcióért is egy-egy pontot adhatnak a versenyzőknek, illetve a közönségtől is kap majd az egyik páros egy extra pontot.







Két koreográfiával készülnek a párok © Ripost/Máté Krisztián

A dupla munkára a táncosoknak sajnos ugyanannyi idejük, vagyis egy hetük volt, ami bizony, komoly megterhelést jelentett.

– Nyilvánvaló, hogy több próbát igényelt ez a hét. Nem állítom, hogy kipihentek vagyunk – mesélt a felkészülésről Détár Enikő, aki Baranya Dávid profi táncos oldalán lép táncparkettre ma este. – A szóló dalunk mellett a riszaviadalra is be kellett tanulnunk egy mozgássort, melynek a mi esetünkben van egy nehéz eleme. Egy emelés lesz, amit még nem csináltunk az elmúlt hetekben, hónapokban, kicsit félek is tőle.







Détár Enikőnek már az lenne a furcsa, ha nem lenne izomláza © TV2

Détár Enikő ennek ellenére úgy érzi, fizikailag jobban van most, mint a hatodik adás előtti próbafolyamat közben volt, a teste kezdi megszokni a feszített tempót.

Lekopogom, most nem kínlódom húzódással, az izomlázat tulajdonképpen már megszoktam. Szinte hiányozna, ha nem lenne.