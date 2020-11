A szabadban pucsított hatalmasat Nicole Scherzinger - fotó

42 évesen is kirobbanó formában tartja magát Nicole Scherzinger, akiről Los Angeles egyik parkjában, edzés közben készültek fotók. A Pussycat Dolls énekesnője fekete tréningruhájában éppen a bemelegítő gyakorlatait végezte, amikor lencsevégre kapták.

Pár guggolás mellé egy pucsítás is becsúszott, a férfi rajongók legnagyobb örömére. Nem mintha bárkinek esélye lenne a szexi énekesnőnél, aki állítólag a parkban is szerelmével, a nála 7 évvel fiatalabb rögbijátékos, Thom Evansszel járt - a pletykák szerint hamarosan már első közös gyermekük is megszülethet.

