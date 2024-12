Szomorú látvány: Fájdalmas balesetet szenvedett a magyar énekes

MC Hawer pár nappal ezelőtt boldogan számolt be arról az Instagramon, hogy ő bizony nem várta meg, amíg bekeményít a tél Magyarországon. A mulatós sztár fogta magát és meg sem állt a napsütéses Thaiföldig, ahol jelenleg is 32 fokban pihenheti ki az év fáradalmait.

MC Hawer balesete Thaiföldön történt Fotó: Markovics Gábor

Az idilli vakáció folytatása azonban meglehetősen fájdalmasan alakult, MC hawer ugyanis egy szerencsétlen balesetet szenvedett az egzotikus országban. Épp szállt le a robogójáról, amikor egy peches mozdulat következtében kifordult a jobb bokája, ami azóta háromszorosára dagadt. Az énekes először ki sem tudott menni a szállodai szobából, és azóta is pihenteti a fájó végtagot.

– Tegnapelőtt, ahogy szálltam le a motorról, kifordult a jobb bokám baccameg… tegnap egész nap a lakásban voltam és jegeltem. Mára már kicsit jobb, bár még mindig duzzadt és fájdogál… hát ez van… most a tengerparton pihentetem… – számolt be az Instagramon MC Hawer, azaz Koczka Géza, aki egy képet is mutatott a feldagadt bokájáról.

MC Hawer egyedül piheni ki a fáradalmait?

A kérdés mindössze annyi ezek után, hogy vajon MC Hawer kivel utazott a napfényes Thaiföldre? Nos, nem elképzelhetetlen, hogy egyedül szállt fel arra a bizonyos járatra, korábban ugyanis kerek perec kijelentette, hogy önként és dalolva lemondott a szerelemről.

Bár sokakat érdekel, hogy ki MC Hawer barátnője, az énekes 58 éves korára arra a megállapításra jutott, hogy a szerelem egyaránt okozhat örömöt és fájdalmat. Tavaszi posztjában kifejtette, hogy a szenvedélybetegsége miatt hajlamos a függőségre, ami a munkájában előnyös lehet, de a magánéletében inkább hátrány.

– Hogy miért nem vágyom már párkapcsolatra? Mert minden szerelmet eufórikus lelkesedéssel éltem meg, és minden szakítást pokoli fájdalommal – fejtette ki az őszinte bejegyzésben.

– Éljenek a szinglik – tette hozzá, azt üzenve ezzel, hogy jól érzi magát egyedülállóként. Követői azonban azóta is biztatják, hogy ne adja fel a reményt, mert könnyen lehet, hogy éppen akkor találja meg a szerelmet, amikor a legkevésbé számít rá.

Talán éppen Thaiföldön?