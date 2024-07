Luxus és szerelem: Szoboszlai Dominik így kényezteti gyönyörű barátnőjét

Bár Szoboszlai Dominik számára a németországi foci-Eb nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a sármos gólvágó azóta szerencsére naponta megtapasztalja, hogy milyen az igazi dolce vita, azaz az édes élet.

Szoboszlai Dominik az Eb óta a barátnőjével „lógatja a lábát” (Fotó: Illyés Tibor)

A fejedelmi vakációban szerencsére hű társa kedvese, Buzsik Borka, aki nemrég igen komolyan és határozottan vázolta, mit is szeretne a magyar válogatott ászától. A TikTokon újraközölt tartalmaiból egyértelműen látszik, hogy a méretes gyémántgyűrű mellett habos-babos esküvőre, gyerekekre és egy Porschéra vágyik a szőkeség, ami miatt a rosszindulatú kommentelők egyből ráaggatták a nem túl hízelgő aranyásó kifejezést.

Borka azonban vélhetően fittyet hány a sokszor névtelen fanyalgókra, és inkább élvezi a nyarat a kapusok fiatal rémével, méghozzá Olaszországban! Az álompár ugyanis egész egyszerűen nem tud elszakadni a csizmaalakú országtól, néhány hete még a méregdrága turistaparadicsomnak számító Amalfi-parton andalogtak, most pedig már Veronában romantikáznak. Abban a városban, ahol Shakesperare szerint Rómeó és Júlia menthetetlenül, a családi viszály ellenére egymásba szeretett...

Szoboszlai Dominik barátnője szerencsés csillagzat alatt született

Bár a Liverpool FC sztárja nem akkora Instagram-guru, Borka gondoskodik arról, hogy kellő mennyiségű romantikus tartalom kerüljön ki kettejükről a világhálóra. A mostani romantikázásukról is landolt egy csokor az Instán, a képekből pedig jól látszik, hogy Domi igencsak megadja a módját a nyaralásnak. Borka ugyanis nemcsak a feszített víztükrű medencében merült el, de az olasz gasztronómiában is, majd később a veronai arénát is meglátogatták egy kisebb baráti társasággal.

Vajon hol folytatódik a szerelmes vakáció?