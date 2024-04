Szakítottak Schobert Norbiék

Ahogyan azt megírtuk, Schobert Norbi most ünnepelte az 53. születésnapját. Összeült az egész család, hogy méltóképpen köszöntsék az ünnepeltet, ami miatt Norbi nagyon meg is hatódott. Sok ember irigykedhet Norbira, olyan szerető és összetartó családja van ugyanis, amiről a legtöbben csak álmodozni tudnak. Réka nagyon szereti és gondoskodik is róla, éppen ezért már hosszú ideje könyörög neki, hogy hagyjon fel a motorozással, mert túl veszélyes. Ezzel kapcsolatban hozott most fontos döntést Norbi: szakít a motorozással. Elválnak gyönyörű járgányával az útjaik, és most árulja azt.

Eljött a nagy pillanat! Betartom Rékának tett ígéretem és többet nem ülök speed motorra! Eladom a klasszikus, örök fiatal, olasz bestiát!

- írja.