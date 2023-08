Pálffy István praktikája: Így kapcsol ki a nagy hajtás előtt

Tizenhárom év nagy idő – éppen ennyit volt kénytelen nélkülözni a tévénéző az elmúlt időszakban Pálffy Istvánt. Ám a böjt véget ért, a Hír TV adott új otthont a korábbi híradósnak, aki augusztus 21-től látható is lesz a képernyőn. Egy biztos: a gyakorlatból nem jött ki, ám az is igaz, hogy nem veszi félvállról, hogy visszatér.

Pálffy István szívesen tesz meg nagyobb túratávokat is (Fotó: hot! magazin / Pálffy István)

– Egy egészséges drukk van bennem, mint bármikor, amikor olyasmibe kezd az ember, aminek nagy a tétje. Márpedig ennek a munkának van. De kell is a drukk, az adrenalin, anélkül nincs is teljesítmény – magyarázta a hot! magazinnak István, aki már a Tényekben töltött időszakában is feszült volt a felvételek előtt. – Akkor aztán pláne! Most – legyen szó bármilyen platformról – néhány százezer fogyasztóért megy a harc; akkor még hárommillióért ment.

Ma már máshogy készül fel Pálffy István, mint egykor

Az ilyen stressz azonban nem őrölheti fel még a szakmájában oly’ kipróbált, tapasztalt szakembert sem, így szüksége van valamire, amivel képes kikapcsolni. István állítja, hogy amit lehet tenni, az a mozgás, a jövés-menés, az, ha helyszínt vagy körülményeket változtat.

– Nincs rajtam ki-be kapcsoló gomb. El kell utaznom, ingáznom kell vagy kirándulnom, túráznom. Régóta szenvedélyesen űzöm ezt. Amikor gimis voltam, már akkor is túráztunk az osztálytársakkal, akkor még a Másfélmillió lépés Magyarországon útján az Országos Kéktúra mentén, végig a Mátra gerincén, Recsken, Pásztón.

Akkoriban még kiszámítható volt az időjárás, most azonban teljesen kiszámíthatatlan, olyan lokális viharok pattannak ki hirtelen – gondoljunk csak az elmúlt hetek hatalmas esőzéseire –, hogy ha az valakit elkap, azonnali életveszélyt okoz. Ma már máshogy kell felkészülni: régen elég volt a katonabakancs, de ma már speciális cipőre, felszerelésre van szükség.

Ha Pesten vagyok, és a munka ide szólít, akkor a budai hegyeket járom, a Pilist, Visegrád, a Dunakanyar gyönyörű. Ha a Balatonnál, akkor sokszor a Balaton-felvidék az úti célom. De az extrém körülményeket kerülöm – ecsetelte a Napi aktuális házigazdája.

A Napi aktuális házigazdája a párjával kipróbálta a bobozást is (Fotó: hot! magazin / Pálffy István)

„Egy idő után elfáradnak az ember ízületei”

Idén is hódolt kedvenc szenvedélyének István, aki egy nem túl meleg nyári napon a tihanyi barlanglakásokat tekintette meg egy nagyobb társasággal.

– Járom végig a kilátóláncot a Balatonnál a párommal, máskor pedig egyedül. De voltam a Zemplénben is, ott haverokkal töltöttünk egy kis időt. Szeretem a Megyer-hegyi tengerszemet, a Nagy-Milicet, a csodás várakat. Ha valaki jön egy jó ötlettel, akkor nagyon szívesen nekivágok – árulta el a televíziós, akit a kerékpározás is formában tart; igaz, nemrég kicsit pórul járt. – Kissé túltoltam, Balatonkenesétől elmentem Balatonfüredig, komppal át a déli partra, aztán Siófok, majd vissza Keneséig, ez körülbelül 78 kilométer. Most, a nagy hőségben a bokám bedagadt, de mindig van nálam napkrém, ízületi krém, csípések elleni krémek. Ilyenkor kilépek a komfortzónámból egy másik világba. Régebben labdajátékos, csapatjátékos voltam, de egy idő után elfáradnak az ember ízületei a futballhoz, a kosárlabdához – akkor lehet a bringázásra, a túrázásra rákattanni!

Egy utolsó feltöltődés Mielőtt belevetné magát a munkába, egy utolsó pihenésre még elutazott István. Dublinig meg sem állt – ebben a városban volt egykor nagykövet –, hogy aztán teljes ener­giá­val forduljon rá a célegyenesre, és minden erejével a Napi aktuálissal tudjon foglalkozni.

Külföldön is otthonosan István fia ma már jobban szereti a fesztiválokat, a lánya a gyerekeivel tölti a legtöbb idejét, így vannak korlátok, ám a fiúgyerekkel sokat túrázott már, például Szlovéniában. De Pálffy a Szent Anna-tóhoz is rendszeresen járt Erdélybe – akkoriban még fürödni is lehetett benne. A Székelykő, Torockó csodás világa sem maradhatott le a listájáról, ám az ausztriai túraútvonalakat túl sterilnek találja.