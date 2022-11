A Bors megtudta, miért adtak ki elfogatóparancsot Molnár Gusztávra

Nehéz nem észre venni, hogy bármennyire is igyekszik összeszedni magát Molnár Gusztáv, valahogy mégis egyre nagyobb bajba kerül. Az alkoholproblémákkal küzdő híresség már a nyár óta folyamatosan azt bizonygatja, hogy végig csinál egy elvonót, de eddig többszöri nekifutásra sem sikerült pár hétnél tovább maradnia egyik intézetben sem.

Molnár Gusztáv több elvonót is megjárt már Fotó: YouTube

Nehéz eldönteni, hogy az állapota javul vagy romlik, az mindenesetre nagyon beszédes, hogy az egyik utolsó hír róla a minap az volt, hogy leesett egy vonatról, ami miatt kórházba került. Szerencsére nem egy mozgó szerelvényből szédült ki, hanem egy épp az állomáson várakozó vonatkocsiból… Most pedig a police.hu-n, a rendőrségi oldalon tűnt fel az arcképe. Molnár Gusztávot körözték. Megrendítő látni, hogy egy egykor megbecsült, népszerű színész, akinek családja és szép nyugodt élete volt, most veszélyes bűnözők között szerepel, rossz arcú törvényszegők, csalók és erőszaktevők társaságában.

A körözés nyilvánosan elérhető részletei szerint rágalmazás miatt kereste a Gödöllői Járásbíróság. Lapunk utánajárt, vajon kit sérthetett meg annyira Molnár Gusztáv, hogy az illető feljelentést tett ellene? Nem kellett sokat kutakodni, hogy kiderüljön, bizony családon belüli balhéról van szó.

– Guszti és első feleségének, Ildikónak az új párja már az első pillanatban utálták egymást – mondta a Borsnak a családhoz közelálló egyik barát, aki nem szeretett volna névvel nyilatkozni, mert attól fél, hogy őt is bíróság elé rángathatják.

A férfi rendőr egyébként, vele került többször is összetűzésbe Guszti. Nem fizikai erőszakról van szó, hanem szóbeliről, vitatkoztak. Gusztáv az egyik emailjében írt Ildikó rendőr párjának olyat, amiben annak rendőr mivoltát firtatta, ezért tett magánvádas feljelentést a férfi a színész ellen.

Gondolom, az első tárgyalási napon nem jelent meg Guszti, hiszen ő épp elvonón van és nem is küldött hivatalos levelet a bíróságnak a távolmaradása miatt. Akármit is csinált szerencsétlen, ez a bánásmód kemény. A rendőrség is tudja, hogy melyik intézményben van éppen, vagyis elég könnyű lenne megtalálni. Kivéve persze, ha elszökött volna onnan, de ez most nem életszerű – tette hozzá az aggódó ismerős.